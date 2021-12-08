"كابوس برشلونة".. بايرن ميونيخ يدخل المباراة بكامل نجومه

قبل ساعات من "موقعة الحسم"، تحققت مخاوف جماهير برشلونة الإسباني، عندما ظهرت تشكيلة العملاق الألماني بايرن ميونيخ، في مواجهة دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء.

وبالرغم من أن بايرن ميونيخ ضمن صدارة المجموعة، إلا أنه قرر إشراك هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي أساسيا أمام برشلونة، بالإضافة لجميع لاعبي الفريق الأساسيين.

وجاءت تشكيلة بايرن ميونيخ "صادمة" لجماهير النادي الكتالوني، التي تأملت خوض بايرن ميونيخ اللقاء بالاحتياطيين، نظرا لضمانه الصدارة.

ونشر بايرن ميونيخ تشكيلته الأساسية أمام برشلونة، وضمت نجوم الفريق ليفاندوفسكي والنجوم الألمان مانويل نوير وتوماس موللر وليروي سانيه والفرنسي كينغسلي كومان والكندي ألفونسو دايفيز.

وبدخول بايرن ميونيخ بهذه التشكيلة، تعقدت مهمة النادي الكتالوني للعبور إلى دور الـ16، فهو يحتاج للانتصار على العملاق البافاري في ميونيخ لضمان التأهل.

ويعتبر الخبراء مهمة برشلونة "شبه مستحيلة"، خاصة مع تذبذب أداء الفريق هذا الموسم، وقوة الخصم الألماني.

وسيتوجب على برشلونة الانتصار لضمان مقعد في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، أما في حال التعادل أو الهزيمة، فيجب على ملاحقه بنفيكا البرتغالي، التعثر أمام دينامو كييف الأوكراني.