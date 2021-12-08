رئيس الوزراء العراقى يكشف المستهدف من انفجار البصرة

جدة - نرمين السيد - وأكّد مصدر أمنى، أن الضابط المستهدف وهو ضابط فى المخابرات، كان يحقق فى قضايا اغتيال ناشطين.

وقُتل أربعة أشخاص على الأقلّ وأُصيب أربعة آخرون بجروح الثلاثاء، فى انفجار دراجة نارية مفخخة قرب مستشفى فى وسط البصرة، كبرى مدن جنوب العراق، وفق ما ذكرت قوات الأمن، ولم تتبنَ حتى الساعة أى جهة التفجير.

وقال الكاظمى فى كلمة الأربعاء : "شاهدنا بالأمس كان هناك محاولة لاغتيال أحد الضباط فى البصرة لأنه كان يبحث عن الجناة و يبحث عن فرق الموت".

ومنذ التظاهرات التى هزت العراق فى أكتوبر 2019 ضدّ الفساد والبطالة، تعرّض العشرات من الناشطين للاغتيال أو محاولات الاغتيال، فيما اختطف آخرون لوقت قصير.

وتعهدت الحكومة برئاسة الكاظمى، التى تولت المسؤولية فى مايو 2020، بمحاكمة المتورطين فى قتل المتظاهرين والناشطين.

وذكّر الكاظمى الأربعاء، بأن قاتل الباحث هشام الهاشمى الذى اغتيل أمام منزله فى يوليو 2020، بات "اليوم فى السجن وينتظر حكم العدالة".

وأضاف الكاظمى: "نحيّى القضاة الشجعان فى مدينة الفيحاء البصرة الذين لم ترعبهم الابتزازات والتخويف من قبل الجماعات و فرق الموت".

ومطلع نوفمبر، أصدرت محكمة فى البصرة حكمًا بالإعدام شنقا بحق المتهم الرئيسى بقتلِ صحافيين معروفين بنشاطهما الداعم للاحتجاجات قبل عامين فى المدينة الواقعة فى أقصى جنوب البلاد.