العراق: ضبط عبوات ومقذوفات وسيارة مفخخة فى كركوك وديالى

جدة - نرمين السيد - وقالت الخلية - فى بيان أوردته قناة الإخبارية العراقية - إن الأجهزة الأمنية تواصل واجباتها المكلفة بها فى مختلف قواطع المسؤولية، ففى محافظة كركوك تم العثور على 3 عبوات ناسفة مختلفة.

وأضافت أنه فى كركوك أيضا تمكن جهاز مكافحة الإرهاب من العثور على وكر مفخخ ودراجة مفخخة، مشيرا إلى أنه تم العثور على عربية مفخخة تم تفجيرها فى محافظة ديالى.