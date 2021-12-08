تردد قناة الكأس القطرية 2021 وجدول مباريات ربع نهائي كأس العرب 2021

تردد قناة الكأس القطرية 2021 ، أصبحت أشهر وأكثر القنوات الرياضية بحثا الآن. فقد تم بث مجموعة قنوات الكاس الرياضية لأول مرة بالعام 2006. وكان الهدف الرئيسي منها هو نقل المباريات الخليجية والآسيوية.وأصبحت لها مجموعة قنوات متعددة لنقل المزيد من المباريات على المستوى العربي والعالمي.أصبحت قنوات الكأس تقدم العديد من البطولات المختلفة منها المباريات القطرية والبطولات الآسيوية. والدوري البلجيكي والأسباني وكأس الخليج العربي.والكثير والكثير من المباريات سواء في كرة القدم أو كرة اليد وكرة السلة أيضا.ومع عودة كأس العرب 2021 . تم الإعلان من قبل قناة الكأس القطرية نتيجة استضافة دولة قطر، لمباريات كأس العرب 2021 قامت قنوات الكأس. بعرض المباريات الخاصة بكأس العرب عبر القناة المفتوحة ليشاهدها الجميع على الفور.

تردد قناة الكأس القطرية 2021 الآن

بعد أكثر من ثمان سنوات تعود مباريات كأس العرب. في ثوبها الجديد ومع إتاحة إمكانية المشاهدة في الوطن العربي بشكل مجاني. أصبح الجميع يتابع مجموعة قنوات الكأس القطرية ، والتي فتحت القنوات الأولى والثانية والرابعة والخامسة. وذلك بشكل مجاني على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات. لمتابعة كافة أحداث مباريات كاس العرب بمنتهى السهولة . ويمكنكم الآن ضبط الترددات التالية على القمر الصناعي عرب سات أو نايل سات.

تردد قناة الكأس1 القمر التردد معدل الترميز نايل سات 11919 الاستقطاب أفقي 27500-3/4 عرب سات 12245 الاستقطاب رأسي 27500-3/4

تردد قناة الكأس2 القمر التردد معدل الترميز نايل سات 11919 الاستقطاب أفقي 27500-3/4 عرب سات 12245 الاستقطاب رأسي 27500-3/4

جدول مباريات ربع نهائي كأس العرب 2021

بعد انتهاء مباريات الأمس تم الإعلان عن الفرق المتأهلة ، وذلك للدور ربع النهائي من كأس العرب 2021 . ومنهم منتخب مصر بعد تعادله مع منتخب الجزائر بهدف لكل منهما. لكن الفارق كارت عدد كروت الإنذار والكرت الطرد الأخير الذي أخذة منتخب الجزائر ليقلب الموازين.

وعقب خروج المنتخب السعودي. تأهل كل من منتخب مصر والأردن وتونس وعمان. والإمارات وقطر والجزائر والمغرب. وذلك للدور ربع النهائي وتكون مواعيد المباريات كالتالي.