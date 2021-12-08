استعراض رخصة حمل واقتناء السلاح عبر تطبيق توكلنا، فقد أعلن اليوم تطبيق توكلنا عن توفير خدمة جديدة تضاف الي خدماتها الإلكترونية الأخري، ألا وهي خدمة استعراض تفاصيل رخصة حمل أو اقتناء السلاح وذلك من خلال تطبيق توكلنا وتطبيق أبشر، ويهدف تطبيق توكلنا من توفير هذه الخدمة من أجل العمل علي مساعدة وتسهيل الخدمات التي تخص حياة الفرد بالخدمات التي تقدمها المنصة، وقد صرح تطبيق توكلنا بأن توفير هذه الخدمة يساعد جميع المستفيدين المسجلين بالمنصة من استعراض جميع التراخيص والعمل علي تقديمه وإبرازه الي جهة من الجهات المختصة، وسوف نوضح لجميع متابعينا طريقة استعراض رخصة حمل واقتناء السلاح عبر توكلنا.

استعراض رخصة اقتناء السلاح

يستطيع أي مستخدم لديه حساب مسجل في تطبيق توكلنا، أن يقوم باستعراض رخصة حمل واقتناء السلاح من خلال عدة خطوات إلكترونية بسيطة من الجوال، علي أن يتم الاستعلام عن الخدمة من خلال هذه الخطوات:

الدخول علي تطبيق توكلنا من أي جوال شخصي.

الدخول الي حساب المستفيد من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم التوجه الي الضغط على الصفحة الرئيسية.

يجب الضغط علي تبويب “اختيار المحفظة الرقمية”.

ثم الضغط على “رخصة اقتناء سلاح”.

لتقوم منصة توكلنا إلي عرض بيانات ومعلومات الرخصة باقتناء السلاح من خلال بيان موضح يمكن إبرازه الي أي جهة مختصة.

طريقة استعراض رخصة حمل السلاح

يوفر أيضاً تطبيق توكلنا إمكانية العرض الإلكتروني لرخصة حمل السلاح لأي شخص داخل المملكة العربية السعودية، علي أن يتم الاستعلام عن الخدمة من خلال هذه الخطوات:

الولوج للدخول الي منصة التطبيق الخاص بتوكلنا.

التوجه الي الضغط على الصفحة الرئيسية التي تخص التطبيق.

ثم اختيار الدخول علي خدمات “المحفظة الرقمية”

التوجه بالضغط على عرض خدمة “رخصة حمل سلاح”.

ليحصل كل فرد علي التفاصيل الخاصة برخصة حمل السلاح وإظهارها الي أي جهة مسئولة داخل المملكة العربية السعودية، كما يتيح تطبيق توكلنا إمكانية طباعة الرخص الخاصة بحمل واقتناء السلاح من خلال اختيار تبويب “طباعة” من أعلي صفحة الخدمة، ويتم أداء هذه الخدمة مجاناً لجميع المستفيدين المسجلين من خلال التطبيق فقط.