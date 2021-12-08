التسجيل في منصة إحكام لتملك العقار والصكوك وآخر موعد للتقديم

طريقة التسجيل في منصة إحكام لتملك العقار والصكوك، وما هو آخر موعد للتقديم في إحكام، من أهم الأمور التي تشغل الكثير من الراغبين في التقديم في منصة إحكام، خاصةً مع اقتراب آخر موعد لتقديم طلبات تملك العقارات؛ حيث أعلنت الجهات الرسمية أن الخميس الموافق 5 جمادى الأولى هو آخر موعد لتقديم طلبات التملك عبر منصة إحكام، وذلك منذ إطلاق منصة إحكام منذ عام تقريبًا، وفيما يتعلق بقرار تمديد موعد التقديم، فلا يوجد قرار رسمي في هذا الشأن.

منصة إحكام لتملك العقار

منصة إحكام هي الأمانة العامة المعنية بالنظر في طلبات تملك العقار من قبل المواطنين المنطبق عليهم شروط منصة إحكام، حددتها الجهات المعنية منذ الانطلاق، وتختص المنصة في القيام بالمهام الفنية والمساندة للجان المسؤولة عن النظر في طلبات تملك العقارات، بل وتتولى الأعمال التنظيمية والإدارية التي توفر الدعم المباشر لها، وتعد من أهم اختصاصات لجان النظر في طلبات التملك، ما يلي:

النظر في طلبات التملك، وطلبات التعديل.

النظر في طلبات إثبات ملكية العقارات في حدود الحرمين وفق الضوابط.

المراجعة لطلبات تعديل صكوك الاستحكام في منطقة الحرمين.

التسجيل في منصة إحكام

منذ إطلاق منصة إحكام قرابة عام كامل، وقد أتاحت الجهات المسؤولة التسجيل في المنصة والتقديم على تملك العقارات، وذلك بهدف إثبات الملكية من خلال الاعتماد على مبادئ العدالة والشفافية والمصداقية، وتكمن خطوات التسجيل في منصة إحكام فيما يلي:

منصة إحكام تسجيل دخول. أدخل بيانات الهوية كلمة المرور ثم الرمز المائي. قم بتعبئة نموذج طلب تملك العقار. إرفاق المستندات المطلوبة. انتقل إلى مكتب هندسي معتمد لرفع مخططات الرفع المساحي. تابع حالة الطلب عبر منصة إحكام.

شروط التسجيل في منصة إحكام

تتمثل شروط تقديم طلب تملك أو تعديل عقار لدى منصة إحكام في:

ألا يكون العقار مكتسب للصفة النهائية بموجب حكم قضائي.

الالتزام بمدة التقديم المحددة التي لا تتجاوز سنة منذ 5/ 5/ 1442.

ألا يكون العقار المراد إثبات ملكيته في أحد المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية بها شرعًا أو قانونا.

ألا يكون هناك ما يمنع من إحياء للعقار قبل أمر المنع من الإحياء الذي صدر بموجب الأمر السامي بتاريخ 11/ 1387، كالمصورات الجوية أو المخطط التنظيمي للعقارات.

الالتزام بتوفير المستندات المطلوبة، والتي تتمثل في رفع مساحي من أحد المكاتب الهندسية المعتمدة، مع تحديد نوع العقار ومساحته وموقعه، بالإضافة إلى تقديم المستندات التي تثبت تملك العقار لدى منصة إحكام.