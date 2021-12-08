متابعة لحظية.. نتيجة مباراة برشلونة وبايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا 2021_2022 ديربي الحسم للبارسا

ننشر نتيجة مباراة برشلونة وبايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا 2021_2022 ديربي الحسم للبارسا حيث تنطلق مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ اليوم في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2021_2022 , وضمن المجموعة السادسة والأخيرة لدور المجموعات ، والتي تضم إلى جانبهما بنفيكا البرتغالي، ودينامو كييف الأوكراني.

نتيجة مباراة برشلونة وبايرن ميونخ

ونتابع معكم نتيجة مباراة برشلونة وبايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا. وذلك في الجولة الثالثة من دور المجموعات المؤهلة للدور ربع النهائي في البطولة الأوربية.

ويسعى برشلونة للفوز في المباراة من أجل ضمان العبور للدور التالي من البطولة وتعزيز الفارق بينها وبين المركز الثالث بفارق نقطتين عن المركز الثاني.

موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ

تنطلق مباراة برشلونة وبايرن ميونخ الليلة، مساء يوم الأربعاء الموافق 8 ديسمبر الجاري، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والمغرب ، والثانية عشر بتوقيت الامارات والكويت ، بينما تكون العاشرة مساءآ بتوقيت ليبيا و فلسطين ، والتاسعة مساءآ بتوقيت الجزائر.

تشكيل مباراة وبرشلونة و بايرن ميونيخ اليوم

أولآ : التشكيل المتوقع لفريق برشلونة:

حراسة المرمى: اللاعب: تير شتيجن.

خط الدفاع: اللاعبين : بيكيه، أراوخو، جوردى ألبا، ديست.

الوسط: اللاعبين : بوسكيتس، دى يونج، جافى.

الهجوم: اللاعبين : الصمد الزلزولي، ديباى، ديمبيلى

تشكيل بايرن ميونيخ ضد برشلونة اليوم

حراسة المرمى: اللاعب : مانويل نوير.

خط الدفاع:اللاعبين : كواسي، زوله، بافارد، ريتشاردز.

الوسط:اللاعبين : توماس مولر، ليروى سانى، توليسو، جوريتزكا.

خط الهجوم:اللاعبين : ليفاندوفسكى، جمال موسيالا.

ترتيب برشلونة وبايرن ميونيخ فى مجموعات دوري ابطال أوروبا

يتصدر فريق بايرن ميونخ ترتيب فرق المجموعات برصيد 15 نقطة.

وتأهل بشكل رسمي إلي دور الـ 16 , ويأتي فريق برشلونة في المركز الثاني برصيد 7 نقاط ويحتل جدول ترتيب المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا 2021_2023 ،و يأتي في المركز الثالث فريق بنفيكا برصيد 5 نقاط ، ويتذيل الترتيب فريق دينامو كييف برصيد نقطة واحدة .

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ اليوم

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا عبر قنوات بي إن سبورت وتعرض مباراة برشلونة وبايرن ميونخ على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

الجدير بالذكر أن دوري أبطال أوروبا بدور المجموعات يأتي كل عام،و يتكون من 32 فريقًا ، يتم توزيعهم على 8 مجموعات، تتكون كل مجموعة من 4 فرق، وكل فريق يواجه بقية فرق المجموعة ويتأهل مع نهاية دور المجموعات الفرق الحاصلة على المركزين الأول والثاني، ويتحول الثالث إلى الدوري الأوروبي.