الداخلية الفرنسية: مستوى التهديد الإرهابي في البلاد لا يزال مرتفعا

أكدت وزارة الداخلية الفرنسية اليوم الأربعاء أن مستوى التهديدات الإرهابية في البلاد لا يزال مرتفعا.

ووجه وزير الداخلية جيرالد دارمانين الشكر للأجهزة الخاصة لاعتقال شخصين كانا يعدان للهجمات خلال عطلة عيد الميلاد.

وقال جيرالد دارمانين إن مستوى التهديدات الإرهابية في البلاد لا يزال مرتفعا.

وكتب دارمان يوم الأربعاء على تويتر: "التهديد الإرهابي يظل عند مستوى مرتفع في فرنسا، ولا نفقد اليقظة".

كما شكر الأجهزة الخاصة بالبلاد "التي تمكنت من اعتقال شخصين".

أكدت وزارة الداخلية الفرنسية اليوم الأربعاء أن مستوى التهديدات الإرهابية في البلاد لا يزال مرتفعا.

ووجه وزير الداخلية جيرالد دارمانين الشكر للأجهزة الخاصة لاعتقال شخصين كانا يعدان للهجمات خلال عطلة عيد الميلاد.

وقال جيرالد دارمانين إن مستوى التهديدات الإرهابية في البلاد لا يزال مرتفعا.

وكتب دارمان يوم الأربعاء على تويتر: "التهديد الإرهابي يظل عند مستوى مرتفع في فرنسا، ولا نفقد اليقظة".

كما شكر الأجهزة الخاصة بالبلاد "التي تمكنت من اعتقال شخصين".