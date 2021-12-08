جونسون يعلن بدء تطبيق الخطة ”ب” من إجراءات مكافحة كورونا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بدء تطبيق الخطة "ب" من إجراءات مكافحة كورونا، التي تتضمن العمل من المنزل وإلزامية ارتداء الكمامة في معظم الأماكن المغلقة.

وأعلن جونسون في مؤتمر صحافي من "داونينغ ستريت" عن تشديد الاجراءات وسط مخاوف من الانتشار المتزايد لمتحور "أوميكرون"، وقال: "أصبح من الواضح بشكل متزايد أن "أوميكرون" ينتشر بشكل أسرع بكثير من متحور "دلتا"، لذلك فإن فرض تشديد القيود هو الشيء المسؤول والمناسب الذي يجب القيام به".

وتضمنت الإجراءات الجديد: إعادة تقديم نظام العمل من المنزل لمن يستطيع اعتبارا من يوم الاثنين، فرض ارتداء الكمامة في معظم الأماكن العامة المغلقة، بما في ذلك المسارح ودور السينما، وإلزامية إظهار شهادة اللقاح أو اختبار كورونا سلبي في النوادي الليلية والمناسبات الكبيرة.

وفي وقت سابق يوم الأربعاء، أعلنت السلطات الصحية البريطانية عن تسجيل 131 حالة إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون"، مما يرفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالمتحور الجديد إلى 568.