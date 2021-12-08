طريقة التقديم لبرامج الماجستير جامعة الملك عبد العزيز 2022 والشروط المطلوبة

يهتم كثير من الطلاب السعوديين والأجانب في المملكة العربية السعودية، بمعرفة طريقة التقديم لبرامج الماجستير جامعة الملك عبد العزيز بعد الانتهاء الدراسة في البكالوريوس في الجامعات المختلفة، لمتابعة التخصصات التي حصلوا عليها، فيما يأتي برنامج الماجستير ضمن البرامج التي أطلقتها الجامعة لنشر العلم والتثقيف وإخراج كوادر علمية تفيد المملكة في التخصصات والمجالات المختلفة، إذ تضم الجامعة نحو 28 كليةً علمية وأدبية.

طريقة التقديم لبرامج الماجستير جامعة الملك عبدالعزيز 2022

ومن الممكن التقديم لبرامج الماجستير جامعة الملك عبدالعزيز 2022م، أونلاين ، وذلك من خلال اتباع عدد من الخطوات على النحو التالي:

الدخول إلى البوابة الإلكترونية لجامعة الملك عبد العزيز. رفع الوثيقة والسجل الأكاديمي والسيرة الذاتية. إدخال البيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة بشكل صحيح. النقر على حفظ البيانات المدخلة. الاطلاع على البرامج المتاحة وشروط القبول قبل التقدم.

شروط الماجستير جامعة الملك عبد العزيز 2022

وحدّدت جامعة الملك عبد العزيز عددًا من الشروط، لا بد من استيفائها للتسجيل في برنامج الماجستير، وهي كالتالي:

الحصول على تقدير جيد جدًا كحدٍّ أدنى في المرحلة الجامعية، أو تقدير جيد مرتفع بشرط ألا لا يقل معدل الطالب عن جيد جدًا في مقررات التخصص بالمرحلة الجامعية.

لا بد من أن يكون المتقدم سعودي الجنسية, أو حاصلًا على منحة رسمية للدراسات العليا إذا كان من الأجانب.

يجب أن يكون المتقدم حاملًا لشهادة البكالوريوس من جامعة سعودية، أو من جامعةٍ أخرى معترف بها.

وأن يكون حسن السيرة والسلوك.

الحصول على موافقة الجهة التي يعمل بها في حال كان موظفًا.

كما يجب أن يتمتع المتقدم بصحة جيدة.

تقديم تزكيتين علميتين من أساتذةٍ سبق لهم أن درسوه في الجامعة.

المستندات المطلوبة لدراسة الماجستير جامعة الملك عبد العزيز 2022

ولا بد من توفير بعض المستندات لدراسة الماجستير في جامعة الملك عبد العزيز 2022، وهي كالتالي: