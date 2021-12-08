لحظة بلحظة.. ملخص نتيجة مباراة برشلونة وبايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا ومصير البارسا

ننشر نتيجة مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء 8 ديسمير 2021 في الجولة الحاسمة لموقف برشلونة في التأهل لدور ربع الثمانية في دوري أبطال أوروبا يلتقي فريق برشلونة الإسباني ونظيره بايرن ميونيخ الألماني ، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2021_2022 , وضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا ،علي ارض ملعب “أليانز أرينا”.

نتيحة مباراة برشلونة وبايرن ميونخ اليوم

ونتابع معكم نتيجة مباراة برشلونة وبايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا لحظة بلحظة في هذا التقرير.

ويستقبل فريق برشلونة نظيره بايرن ميونخ الليلة ، مساء الأربعاء 8 ديسمبر ، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

توماس مولر يفتتح التسجيل

وافتتح نجم بايرن ميونيخ الألماني توماس مولر تسجيل الهدف الأول للبايرن في تسجيل الهدف الأول في شباك البارسا في الدقيقة الخامسة والثلاثين من عمر الشوط الأول بتمريرة من روبوت ليفاندوفسكى.

وعزز الفريق الألماني الفارق في الدقيقة الثالثة والأربعين بأقدام ليروى سانى في تسجيل الهدف لصالح البايرن ميونخ في شباك البارسا لتصبح نتيجة مباراة برشلونة وبايرن ميونخ هدفين للفريق الألماني مقابل لا شيء لصالح الفريق الكتالوني.

تشكيل مباراة وبرشلونة و بايرن ميونيخ اليوم

يضم التشكيل الخاص بفريق بايرن ميونيخ الألماني :

حراسة المرمى: مانويل نوير .

خط الدفاع: كواسي، زوله، بافارد، ريتشاردز.

الوسط: توماس مولر، ليروى سانى، توليسو، جوريتزكا.

الهجوم:ليفاندوفسكى، جمال موسيالا.

تشكيل فريق برشلونة ضد بايرن ميونيخ

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: بيكيه، أراوخو، جوردى ألبا، ديست.

الوسط: بوسكيتس، دى يونج، جافى.

الهجوم: الصمد الزلزولي، ديباى، ديمبيلى.

معلق مباراة برشلونة وبايرن ميونخ اليوم

يعلق على المباراة المعلق عصام الشوالي عبر قناة beIN sports 1 HD Premium ، وتنطلق صافرة بداية اللقاء بين فريق برشلونة الإسباني ونظيره بايرن ميونيخ الألماني، في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مصر، بما يوافق الساعة 11:00 بتوقيت السعودية.

الجدير بالذكر: ان فريق برشلونة يسعي إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة ضد نظيره بايرن ميونيخ ، لكي يتمكن من التأهل للدور القادم ، ويحتل برشلونة المركز الثاني في قائمة الترتيب برصيد 7 نقاط، وبفارق نقطتين عن المركز الثالث بنفيكا .