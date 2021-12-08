أكدت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، أن اهتمامها منصب على إعادة إيران إلى مفاوضات الاتفاق النووي، وليس موعد عودتها إليها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس: " الولايات المتحدة مهتمة بشكل أكبر في كيفية عودة إيران للمفاوضات مقارنة مع موعد عودتها".
وأكد برايس أن إيران لا تزال رافضة للانخراط في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، وأن الوقت "يضيق" أمام المفاوضات النووية معها.
وأوضح: "لا زلنا نؤمن بأن الديبلوماسية هي الخيار الأفضل والأكثر قابلية للاستمرار، لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي".
وأشارت الخارجية الأميركية إلى أنها مستعدة لإجراء محادثات مباشرة مع إيران، مؤكدة أنها تعتقد أن العودة المتبادلة للامتثال للاتفاق النووي مع إيران خيار قابل للتحقيق.
وتابع برايس: "نأمل أن تكون إيران جاهزة للتفاوض بنية حسنة عبر البناء على التقدم الذي حصل في جولات سابقة".
يشار إلى أن جولة جديدة من المفاوضات بخصوص الملف النووي الإيراني ستعقد غدا في فيينا، مبرزة أن المبعوث الأميركي روبرت مالي سينضم لاحقا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أميركا تحذر: الوقت يضيق أمام إيران بشأن المفاوضات النووية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.