قيس سعيد ومحمود عباس يفتتحان المقر الجديد لسفارة فلسطين بتونس

جدة - نرمين السيد - وقام الرئيسان - حسبما ذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية - بجولة فى أرجاء المقر الجديد للبعثة الدبلوماسية الفلسطينية بتونس، كما اطلعا على مختلف مكوناتها وخصائصها المعمارية. تأتى زيارة الرئيس الفلسطينى الحالية لتونس تلبية لدعوة من الرئيس قيس سعيد الذى كان فى استقباله أمس "الثلاثاء" بالجناح الرئاسى بمطار تونس قرطاج الدولى فور وصوله.

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