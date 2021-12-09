مباراة السعودية والعراق اليوم للناشئين.. موعد مباراة السعودية اليوم في بطولة غرب آسيا للناشئين و القنوات الناقلة

نستعرض معكم في هذا المقال موعد مباراة السعودية والعراق للناشئين اليوم والقنوات الناقلة. حيث يلتقي منتخب السعودية للناشئين ضد نظيره منتخب العراق مساء اليوم الخميس الموافق 9-12-2021. في إطار منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات من بطولة كأس اتحاد غرب آسيا 2021 للناشئين والتي تأتي في نسختها الثامنة لهذا الموسم. وتأتي لعبة العراق اليوم ضد السعودية بعدما حقق المنتخب الأخضر نتائج إيجابية قوية خلال أول مشوار له بالبطولة أمام منتخب لبنان. وفي غضون ذلك نتناول معكم موعد مباراة السعودية والعراق اليوم للناشئين والقنوات الناقلة.مباراة السعودية والعراق للناشئين
تقام مباراة السعودية والعراق اليوم في بطولة كأس اتحاد غرب آسيا للناشئين 2021. وقد حقق المنتخب السعودي فوزًا قويًا على نظيره اللبناني خلال منافسات الجولة الأولى من البطولة. والتي انتهت بنتيجة 2-1. خلال اللقاء الذي جمع المنتخبين على ستاد ملعب نادي النهضة السعودي يوم الأحد الماضي.
وفي السياق ذاته تجدر الإشارة إلى أن بطولة اتحاد غرب آسيا 2021 للناشئين. انطلقت فعالياتها يوم الخامس من شهر ديسمبر الجاري. وتستمر حتى يوم الثالث عشر من الشهر نفسه. فيما تستضيف المملكة العربية السعودية فعاليات البطولة هذا الموسم.موعد مباراة السعودية والعراق اليوم في بطولة غرب آسيا للناشئين 2021
يحين موعد مباراة السعودية والعراق في الجولة الثانية بدور المجموعات من بطولة كأس اتحاد غرب آسيا للناشئين 2021. مساء اليوم الخميس الموافق 9-12-2021. وتقام المباراة على ملعب نادي النهضة في المملكة العربية السعودية. حيث تنطلق صافرة المباراة خلال التوقيتات التالية.
|المباراة
|الدولة
|التوقيت
|موعد مباراة السعودية والعراق للناشئين اليوم
|السعودية
|في تمام الساعة 6:45 مساءً
|مصر
|في تمام الساعة 5:45 مساءً
|الإمارات العربية المتحدة
|في تمام الساعة 7:45 مساءً
|الكويت
|في تمام الساعة 6:45 مساءً
|العراق
|في تمام الساعة 6:45 مساءً
من المقرر أن تكون القنوات الناقلة لمباراة السعودية والعراق اليوم في بطولة غرب آسيا 2021 للناشئين. مُذاعة عبر شاشة قناة السعودية الرياضية الأولى KSA Sports HD. فيما سيتم بث المباراة أيضًا من خلال قناة اتحاد غرب آسيا على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”. وفيما يلي نستعرض معكم تردد القنوات الناقلة للمباراة. فيما يمكنك الإطلاع أيضًا على موعد مباراة اليمن والبحرين اليوم للناشئين في بطولة غرب آسيا 2021 والقنوات الناقلةتردد قناة السعودية الرياضية KSA Sports HD الناقلة لمباراة السعودية والعراق
|القمر الصناعي
|نايل سات
|التردد
|12149 (H)
|معدل الترميز
|27500
|الاستقطاب
|أفقي
|الجودة
|HD
|معامل تصحيح الخطأ
|4/3
|القمر الصناعي
|عرب سات
|التردد
|12015 – 12523 (V)
|معدل الترميز
|27500
|الاستقطاب
|عمودي
|الجودة
|SD
|معامل تصحيح الخطأ
|5/6
|اسم القناة
|قناة السعودية الرياضية 1
|القمر الصناعي
|بدر سات
|التردد
|11976 – 10810 (H)
|معدل الترميز
|27500
|الاستقطاب
|أفقي
|الجودة
|HD
|معامل تصحيح الخطأ
|3/4
الوسوم
نستعرض معكم في هذا المقال موعد مباراة السعودية والعراق للناشئين اليوم والقنوات الناقلة. حيث يلتقي منتخب السعودية للناشئين ضد نظيره منتخب العراق مساء اليوم الخميس الموافق 9-12-2021. في إطار منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات من بطولة كأس اتحاد غرب آسيا 2021 للناشئين والتي تأتي في نسختها الثامنة لهذا الموسم. وتأتي لعبة العراق اليوم ضد السعودية بعدما حقق المنتخب الأخضر نتائج إيجابية قوية خلال أول مشوار له بالبطولة أمام منتخب لبنان. وفي غضون ذلك نتناول معكم موعد مباراة السعودية والعراق اليوم للناشئين والقنوات الناقلة.مباراة السعودية والعراق للناشئين
تقام مباراة السعودية والعراق اليوم في بطولة كأس اتحاد غرب آسيا للناشئين 2021. وقد حقق المنتخب السعودي فوزًا قويًا على نظيره اللبناني خلال منافسات الجولة الأولى من البطولة. والتي انتهت بنتيجة 2-1. خلال اللقاء الذي جمع المنتخبين على ستاد ملعب نادي النهضة السعودي يوم الأحد الماضي.
وفي السياق ذاته تجدر الإشارة إلى أن بطولة اتحاد غرب آسيا 2021 للناشئين. انطلقت فعالياتها يوم الخامس من شهر ديسمبر الجاري. وتستمر حتى يوم الثالث عشر من الشهر نفسه. فيما تستضيف المملكة العربية السعودية فعاليات البطولة هذا الموسم.موعد مباراة السعودية والعراق اليوم في بطولة غرب آسيا للناشئين 2021
يحين موعد مباراة السعودية والعراق في الجولة الثانية بدور المجموعات من بطولة كأس اتحاد غرب آسيا للناشئين 2021. مساء اليوم الخميس الموافق 9-12-2021. وتقام المباراة على ملعب نادي النهضة في المملكة العربية السعودية. حيث تنطلق صافرة المباراة خلال التوقيتات التالية.
|المباراة
|الدولة
|التوقيت
|موعد مباراة السعودية والعراق للناشئين اليوم
|السعودية
|في تمام الساعة 6:45 مساءً
|مصر
|في تمام الساعة 5:45 مساءً
|الإمارات العربية المتحدة
|في تمام الساعة 7:45 مساءً
|الكويت
|في تمام الساعة 6:45 مساءً
|العراق
|في تمام الساعة 6:45 مساءً
من المقرر أن تكون القنوات الناقلة لمباراة السعودية والعراق اليوم في بطولة غرب آسيا 2021 للناشئين. مُذاعة عبر شاشة قناة السعودية الرياضية الأولى KSA Sports HD. فيما سيتم بث المباراة أيضًا من خلال قناة اتحاد غرب آسيا على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”. وفيما يلي نستعرض معكم تردد القنوات الناقلة للمباراة. فيما يمكنك الإطلاع أيضًا على موعد مباراة اليمن والبحرين اليوم للناشئين في بطولة غرب آسيا 2021 والقنوات الناقلةتردد قناة السعودية الرياضية KSA Sports HD الناقلة لمباراة السعودية والعراق
|القمر الصناعي
|نايل سات
|التردد
|12149 (H)
|معدل الترميز
|27500
|الاستقطاب
|أفقي
|الجودة
|HD
|معامل تصحيح الخطأ
|4/3
|القمر الصناعي
|عرب سات
|التردد
|12015 – 12523 (V)
|معدل الترميز
|27500
|الاستقطاب
|عمودي
|الجودة
|SD
|معامل تصحيح الخطأ
|5/6
|اسم القناة
|قناة السعودية الرياضية 1
|القمر الصناعي
|بدر سات
|التردد
|11976 – 10810 (H)
|معدل الترميز
|27500
|الاستقطاب
|أفقي
|الجودة
|HD
|معامل تصحيح الخطأ
|3/4
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