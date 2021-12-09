موعد مباراة الجزائر والمغرب القادمة خلال 48 ساعة.. صراع الكبار في ريع النهائي

موعد مباراة الجزائر والمغرب القادمة في المونديال اقترب ضمن منافسات ربع نهائي كأس العرب 2021. والتى يتابعه الملايين من عشاق الساحرة المستديرة من مختلف الدول العربية ويترقبون مبارياته باستمرار. وحاليًا يشغل بالهم موعد مباراة الجزائر والمغرب القادمة في المونديال والقنوات الناقلة مباراة المغرب والجزائر للاستمتاع بعرضها. وتعتبر المباراة مواجهة ساخنة بين فريقين من أٌقوى المنتخبات العربية، خاصة بعد تعادل منتخب مصر مع نظيره الجزائري، بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بينهما على أرضية ملعب الجنوب، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بمرحلة المجموعات في كأس العرب 2021 بقطر. تستحوذ مجموعة قنوات بي أن سبورت bein sport على حقوق نقل مباريات كأس العرب فهى مجموعة من أقوي القنوات الرياضية في العالم العربي تمكنت من تشكيل قاعدة جماهيرية نظرا لشرائها عرض أفضل الدوريات العالمية مثل دوري أبطال أوروبا و الدوري الإنجليزي والإيطالي والألماني وبطولة كأس العالم.

موعد مباراة الجزائر والمغرب القادمة في المونديال

حدد موعد مباراة المغرب والجزائر القادمة في ربع نهائي كأس العرب 2021 يوم السبت 11 ديسمبر المقبل، على أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 9 بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت مكة المكرمة، 11 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة مباراة الجزائر والمغرب

تعرض مباريات كأس العرب عبر قناتي بي إن سبورتس 1 و2 بدون تشفير، وكذلك عبر قنوات الكأس القطرية المفتوحة.

تردد قناة بي إن سبورت 1 bein sport

يواصل الجمهور ضبط تردد قناة بي إن سبورت 1 لمتابعة مباراة الجزائر والمغرب القادمة من خلال الرموز الآتية:

التردد: 11013.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 2/3.

القمر الصناعي: نايل سات. التردد: 11054. الاستقطاب: أفقي. الترميز: 27500 . التصحيح: 4/3.

تردد قناة بي إن سبورت 2 bein sport

مباراة الجزائر والمغرب القادمة

قبل موعد مباراة الجزائر والمغرب القادمة يتصدر المنتخب المغربي مجموعته برصيد 9 نقاط، بعد فوزه على فلسطين والأردن والسعودية، بينما يدخل المنتخب الجزائري المباراة ثانيا في المجموعة الرابعة بعد فوزه على السودان ولبنان وتعادله مع منتخب مصر.

بهذا نكون قد قدمنا لكم متابعينا كل ما يتعلق بموعد مباراة الجزائر والمغرب القادمة خلال 48 ساعة.. صراع الكبار في ريع النهائي.