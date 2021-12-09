كندا تعلن مقاطعتها الدبلوماسية لأولمبياد بكين لهذا السبب

جدة - نرمين السيد - وأعلن رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، خلال مؤتمر صحفى إلى جانب وزيرة الخارجية ميلانى جولى ووزيرة الرياضة باسكال سانت أونج، أن المسئولين الحكوميين لن يحضروا الفعاليات ولكن يمكن للرياضيين الاستمرار فى المنافسة.

وقال ترودو إننا "نشعر بقلق بالغ إزاء الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان من قبل الحكومة الصينية. هذا هو السبب فى أننا نعلن اليوم أننا لن نرسل أى تمثيل دبلوماسى إلى أولمبياد بكين وأولمبياد المعاقين هذا الشتاء".

وتابع: "كنا واضحين للغاية على مدى السنوات العديدة الماضية بشأن مخاوفنا العميقة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، وهذا استمرار لنا للتعبير عن مخاوفنا العميقة".

واقترح العديد من الدبلوماسيين السابقين ومحللى الأمن الدولى أن على كندا أن تمضى إلى أبعد من ذلك وتفرض مقاطعة كاملة، وأن تسحب كل الوجود الكندي، بما فى ذلك الرياضيون.

وأعلنت الولايات المتحدة مقاطعة دبلوماسية يوم الإثنين الماضى كوسيلة للاحتجاج على انتهاكات حقوق الإنسان فى الصين تجاه مسلمى الأويجور فى مقاطعة شينجيانج.