موعد بداية العمل بالدوام الشتوي في المملكة للمؤسسات الحكومية والمدارس

بداية العمل بالدوام الشتوي في المملكة للعام الحالي 1443 ه‍، بعد عامل الوقت من أهم العوامل التي ترتبط به القيام بأغلب الأمور الحياتية اليومية للبشر، لذلك تحديد النطاق الزمني أمر هام لاغنى عن معرفته في كل لحظة تمر في حياتنا اليومية، وفي ظل الاهتمام الكبير من المجتمع السعودي طلاب وموظفين وأشخاص عاديين بمعرفة بداية العمل بالدوام الشتوي في المملكة لمراعاة فرق التوقيت بينه وبين نظام العمل بالدوام الصيفي، حيث يساعد ضبط الساعات والانضباط في المواعيد وعدم خلق الفوضى وقد جرت العادة على تأخير ساعة في نظام العمل بالتوقيت الشتوي نظراً لتأخر شروق الشمس في فصل الشتاء، مما يستوجب تأخير بداية الدوام في المدارس والمصالح الحكومية في البلاد، ونستعرض معكم من خلال موقعنا التفاصيل الكاملة حول التوقيت الرسمي للعمل بالدوام الشتوي في المملكة العربية السعودية.

موعد بداية العمل بالدوام الشتوي في المملكة

والجدير بالذكر وأنه قد تم الإعلان من قبل الجهات المختصة أنه سوف يتم تطبيق الدوام بالتوقيت الشتوي لهذا العام في نفس الميعاد المعتاد للبدأ بتطبيق الدوام الشتوي من كل عام ولن يحدث أى تغيير في ذلك، حيث اعتاد السعوديين على أن ينطلق تطبيق الدوام الشتوي في المملكة في يوم 22 أكتوبر من كل عام على أن يعود العمل بالتوقيت الصيفي في المملكة في 1 ابريل وهو نفس التاريخ الذي تقرر العمل به هذا العام ، حيث تم بداية التوقيت الشتوي في المملكة يوم 22/10/2021 على أن ينتهي في 1/4/2022، ويطبق العمل بهذا التوقيت في المملكة ويراعي فرق التوقيت في بداية الدوام فى المدارس أو المؤسسات الحكومية.

ما هو موعد تطبيق العمل بالدوام الشتوي في المدارس بالمملكة

يذكر وأنه قد اعتمدت الإدارات التعليمية في المملكة العمل بالتوقيت الشتوي في المدارس العامة الحكومية والأهلية وتطبيق ذلك بداية من تاريخ 12 ديسمبر المقبل، وذلك بالنسبة لمراحل التعليم الثلاثة الابتدائي والمتوسط والثانوي، وبناء عليه سوف يتم تأخير بداية الدوام باليوم الدراسي ليصبح 7.30 صباحا بدل من 7.15 صباحاً، وذلك لمختلف المناطق الرياض والقصيم وعسير في أثناء العام الدراسي الحالي 1443 هجرية.