بمساعدة والدته .. شخص يقطع رقبة شقيقته ويلتقط سيلفى معها : اتجوزت من وراهم

جدة - نرمين السيد - وذكرت الشرطة أنه تم القبض على الصبى ووالدته واعترفا بالجريمة.
وأفاد تقرير بأن صبيا قطع رأس امرأة حامل تبلغ من العمر 19 عاما بمساعدة والدته يوم الأحد بعد أن تزوجت من رجل دون موافقة عائلتها فى منطقة أورانغاباد فى ولاية ماهاراشترا.
وبحسب وكالة الأنباء "ANI" قيل إن الأم البالغة من العمر 38 عاما وابنها البالغ من العمر 18 عاما عرضا رأس المرأة على الجيران.
وأشارت الشرطة إلى أنهما التقطا صور سيلفى مع رأس المرأة التى تزوجت قبل نحو ستة أشهر دون موافقة العائلة.
وذكرت الشرطة أن الأم وابنها توجها إلى منزل الضحية بحجة المصالحة معها، مشيرة إلى أن زوج المغدور بها غادر الغرفة حتى يتسنى لزوجته وشقيقها وأمها التحدث على انفراد.
وأضافت أن الضحية وعندما ذهبت إلى المطبخ لتحضير الشاي، باغتها شقيقها الذى كان يحمل سلاحا حادا، من الخلف وذبحها.
وأوضحت الشرطة أن الزوج وعند اكتشافه للأمر فر من المنزل خوفا من تعرضه للذبح أيضا.
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