رئيس بوركينا فاسو يقيل رئيس الوزراء وسط أزمة أمنية

جدة - نرمين السيد - وتعرض كابوريه لضغوط لإجراء تغييرات وقام بتعديل فى قيادة الجيش بالفعل، ويبدو أن إعلانه إقالة رئيس الوزراء كريستوف دابيرى امتداد لذلك التطهير. وتصاعد الغضب منذ أن قتل مسلحون تابعون لـ"تنظيم القاعدة" 49 من أفراد الشرطة العسكرية و4 مدنيين فى نوفمبر الماضي، فى أسوأ هجوم على الجيش فى السنوات الماضية. وتعانى بوركينا فاسو، وهى واحدة من أفقر دول غرب إفريقيا، من هجمات تشنها جماعات مرتبطة بتنظيمى "القاعدة" و"داعش" منذ 2016 أودت بحياة مدنيين وأجبرت أكثر من مليون شخص على الفرار.

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