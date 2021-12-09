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عمر شويل - جدة تحديث بياناتي mosa.gov.ps عبر موقع وزارة التنمية الاجتماعية في فلسطين وذلك بعد أن قامت الوزارة بإطلاق السجل الوطني الاجتماعي لتسجيل الحالة المادية والاجتماعية لجميع السان وذلك لقياس حالات الفقر والفقر والمتعدد والوقوف على أسباب الفقر والحل الخاص بكل حاجة للنهوض للفرد الفلسطيني وتلبية جميع احتياجاته وتوفير الفرص المناسبة له للعيش بحياة كريمة ضمن المشروع القومي للقضاء على الفقر ورفع مستوى المواطنين ورفع الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الحصار الطويل للقطاع والضفة بالسنوات الماضية.

تحديث بياناتي mosa.gov.ps إطلاق السجل الوطني الاجتماعي للفقر ssoidp.gov.ps

تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بالعديد من الأعمال الجليلة التي من شأنها تقديم الخدمة للمواطن الفلسطيني الذي يعاني منذ فترات طويلة من الفقر والاحتياج وندرة فرص العمل وتراجع الدخل العام للأسرة، وكذلك اعتماد العديد من الاسر الفلسطينية على المساعدات النقدية التي تأتي من الدول العربية والتي تقدر كل شهر بحوالي 300 مليون دولار والتي تأتي عبر الوزارة أو المؤسسات الدولية الإغاثية، مثل الأنوروا، لتقديم السلع والمساعدات العينية وخدمات التعليم للطلاب بالقطاع، وتقوم الوزارة بين الحين والآخر بعمر حصر للحالات التي تستحق الدعم من سكان القطاع لدراسة الخدمات التي من الممكن تقديمها لهم.

خدمات وزارة التنمية الاجتماعية

تقوم الوزارة بدراسة جميع الحالات المحتاجة في الأراضي الفلسطينية ودراسة الدعم الذي من الممكن تقديمه لهم.

يتم عمل حصر للطاقة العاملة من العمال والخريجين من خلال استقبال طلبات التسجيل في البوابة الموحدة.

تقوم الوزارة بالاتفاق مع الجهات الخارجية، مثل دولة قطر، لاستقبال المبالغ النقدية التي تقوم بصرفها لسكان القطاع.

يتم الإشراف التام من الوزارة لحصر أسماء المستفيدين من خدماتها وتوزيع الدعم بالطريقة العادلة.

المشروع الجديد لوزارة التنمية الاجتماعية

قامت وزارة التنمية الاجتماعية بإطلاق السجل الوطني الاجتماعي للفقر متعدد الابعاد والذي يقوم بحصر جميع الجوانب الخاصة بالمواطن ودراسة حالات الفقر ونسبته التي تتباين من فرد لآخر لدراسة إمكانية الدعم الذي من الممكن تقديمه للشعب، ويأتي في إطار البرنامج الجديد للوزارة والذي يهدف إلى التوجه إلى البرنامج التنموي للأراضي الفلسطينية وتحول نوعي في تقديم البرامج والمشروعات المناسبة بما يرفع من حالة ومستوى المواطنين، ويأتي بالاتفاق مع البنك الدولي لتقديم الدعم المناسب تحت إشراف الوزارة أيضا بقيادة السيد أحمد مجدلاني.

تحديث بيانات المواطن على بوابة وزارة التنمية الاجتماعية

أعلن السيد مجدلاني الهدف الرئيسي من البرنامج معلنا:

“الهدف الرئيسي من هذا السجل الاجتماعي هو توفير قاعدة بيانات تمكننا من وضع الخطط ورسم السياسات واتخاذ الإجراءات المناسبة لتقليل نسبة الفقر”.

ويهدف لرفع مواطني الدولة من خط الفقر والاحتياج الشديد للاحتياجات الأساسية إلى الارتقاء بهم بتوفير كل الوسائل التي تؤدي بالنهاية إلى الانتهاء من الحالة الاقتصادية والاجتماعية التي عانى منها المواطن طوال سنوات طويلة، ويكون البرنامج الجديد للوزارة نقلة نوعية وتطور ملحوظ ويأتي بتحديث بيانات أكثر من 150 ألف أسرة فلسطينية للوقوف على قاعدة بيانات وإحصائية عامة لهم.

خطوات التسجيل وتحديث البيانات عبر رابط الوزارة الرسمي