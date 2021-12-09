www.my.gov.sa طلب أرض مجانية من الديوان الملكي السعودي والذي يقوم بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتوفير قطع أراضي مناسبة يتم تخصيص التصرف فيها للديوان الملكي، والتي يتم تقديمها للمتقدمين بطلبات الأراضي من الديوان الوطني وليس من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مباشرة، على أن يقوم الديوان بدراسة جميع الطلبات المقدمة ودراسة الفئات الأكثر استحقاقا والتي يتم تخصيص قطع الأراضي لها بشكل مجاني كمساعدة اجتماعية لهم.

www.my.gov.sa طلب أرض مجانية من الديوان الملكي للمساعدات housing.gov.sa

يقوم المكتب التنفيذي الرسمي لجلالة خادم الحرمين الشريفين الملك سمان بن عبد العزيز وجلالة ول العهد السعودي محمد بن سلمان باستقبال طلبات المواطنين على مدار أيام الأسبوع لدراسة جميع الحالات المقدمة إلى الديوان عبر البردي الإلكتروني أو الرسائل البريدية، كما يتم الرد على الاتصالات من المواطنين من خلال خدمة الرد على الاتصالات بالأرقام المخصصة للديوان الملكي، وذلك استجابة للطلبات المباشرة من المواطنين للجهات الحاكمة وتفعيل خدمات التواصل ورفع الظلم وتقديم الشكاوى وكذلك تسديد الديون والاستغاثة العاجلة من المواطنين وسداد الديون وتسديد النفقات الصحية أو التعليمية وكذلك الحصول على قطعة ارض مجانية.

خدمة استقبال الشكاوى

يكون ضمن الخدمات المقدمة للمواطنين هي تقديم الشكاوى من وقع ظلم أو عدم وصول خدمة محددة غليهم، ويكون من الهام إيصال صوت المواطن البسيط إلى الحاكم للتعرف على مدى عمل مؤسسات المملكة وجوانب التقصير فيها، كما يستفيد من سماع صوت المستغيثين لتوطيد العلاقة بشكل مستمر بين الحاكم والفرد من الشعب.

يتم الدخول على بوابة النفاذ الوطني الموحدة للديوان الملكي. يقوم المواطن باختيار ايقونة “تقديم الشكاوى”. يتم تعبئة نموذج الشكوى. يبدا بإرسالها مع متابعة الدخول على البوابة من جديد لمتابعة حالة الشكوى.

كيفية تقديم الشكاوى للديوان الملكيطريقة الحصول على منحة ملكية

يتم التواصل مع الديوان الملكي للحصول على المساعدات المالية وأيضا الحصول على سداد الديون والحصول على منحة أرض مجانية وكذلك تقديم الشكاوى كما في الفيديو السابق الذي يشرح جميع التفصيلات اللازمة، كما يتابع المواطن التعرف على طريقة التواصل المباشر لتقديم الطلبات.

يتم الاتصال رقم الهاتف المجاني للتواصل مع موظفي الديوان طوال أيام الأسبوع على 8004000000.

يكون على المواطن الدخول على خدمة تواصل على “ البوابة الوطنية الموحدة للديان الملكي ” لتقديم الشكاوي أو الحصول تقديم الطلبات.

” لتقديم الشكاوي أو الحصول تقديم الطلبات. يتم اتباع خطوات تقديم الطلب وهي (كتابة البيانات كاملة – كتابة الطلبات أو الشكاوى الالتزام بعدد كلمات الشكوى والطلب والتي لا تزيد عن 500 كلمة).

طريقة التواصل المباشر مع الديوان الملكي