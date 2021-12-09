بقوة 6 درجات.. زلزال يضرب جنوب اليابان

قالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، الخميس، إن زلزالا تقدر شدته مبدئيا بـ6 درجات وقع بالقرب من سلسلة جزر في جنوب اليابان.
وذكرت الهيئة أن مركز الزلزال، الذي وقع على عمق 20 كيلومترا، كان في مياه قريبة من جزر توكارا بمقاطعة كاجوشيما، وفق "رويترز".
وأضافت أنه لا خطر من وقوع أمواج مد عاتية "تسونامي".
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