ارتفاع حصيلة ضحايا بركان سيميرو فى إندونيسيا إلى 39 شخصا

جدة - نرمين السيد - وأفادت وكالة البحث والإغاثة الإندونيسية بأن "فريق البحث والإغاثة عثر على أربع جثث اليوم".
وتوفى شخص متأثرا بجروحه فى المستشفى، ما رفع الحصيلة إلى 39 قتيلا.
وأكد متحدث باسم الوكالة أنه لا يزال 12 شخصا فى عداد مفقودين.
وثار بركان سيميرو الإندونيسى فى شرق جزيرة جاوة السبت قاذفا رمادا كثيفا وسيلا من الحمم البركانية اجتاحت عدة قرى تقع على منحدراته، ما دفع بآلاف الأشخاص المذعورين إلى الفرار من منازلهم.
وأُجلى أكثر من أربعة آلاف شخص من المنطقة المتضررة ولجأوا إلى مساكن موقتة.
ودمر البركان منازل وسيارات، وغطى شوارع بأكملها بطبقة سميكة من الرماد والأوحال.
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