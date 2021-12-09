ووالحديث يدور حول أليغرا ستراتون، التى كانت المتحدثة باسم جونسون خلال قمة "COP26"، والسكرتيرة الصحفية له فى وقت تسجيل الفيديو خلال ديسمبر 2020.
وفى الفيديو الذى بثته قناة"ITV"، ظهرت ستراتون خلال تجمع وهى تضحك وتمزح، فى وقت منع فيه عشرات الملايين من الأشخاص فى جميع أنحاء بريطانيا من مقابلة العائلة والأصدقاء للاحتفال بعيد الميلاد.
وقالت ستراتون وهى تبكى للصحفيين خارج منزلها: "أتفهم الغضب والإحباط اللذين يشعر بهما الناس. لكم جميعا الذين فقدوا أحباءهم، والذين تحملوا الوحدة التى لا تطاق.. أنا آسف حقا، وبعد ظهر هذا اليوم سأقدم استقالتى إلى رئيس الوزراء".
وفى وقت سابق، قال دوغلاس روس، زعيم حزب المحافظين الإسكتلنديين، إنه على جونسون الاستقالة إذا تبين أنه احتفل بعيد الميلاد فى مقر الحكومة العام الماضى وانتهك قيود كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استقالة مساعدة رئيس الوزراء البريطانى بسبب حضورها حفلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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