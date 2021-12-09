زلزال يضرب هذه المنطقة فى اليابان

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية فى بيان أن الزلزال كان على عمق 20 كيلومترًا، فيما كان مركزه فى مياه قريبة من جزر توكارا بمقاطعة كاجوشيما.

ولم ترد حتى الآن تقارير أولية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال، كما لم تصدر تحذيرات من احتمال حدوث موجات مد عالية ( تسونامى ).

ويعتبر هذا الزلزال ليس الأول من نوعه، إذ وقع زلزال بلغت شدته الأولية 4.8 درجة على مقياس ريختر بالقرب من جبل فوجى فى مقاطعة ياماناشى اليابانية صباح اليوم الجمعة، ولكن لم ترد تقارير أولية عن إصابات أو أضرار جسيمة فى البنية التحتية.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية وفق ما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أن الزلزال سجل 5 درجات على مقياس شدة الزلازل اليابانى البالغ 7 درجات فى أوتسوكى فى الجزء الشرقى من المقاطعة و4 درجات فى بعض مناطق كاناجاوا، بالقرب من العاصمة طوكيو.

واستبعدت هيئة الأرصاد أى خطر بحدوث أمواج مد تسونامى فى أعقاب الزلزال الذى شعر به السكان أيضا فى أجزاء من طوكيو، لكنها حذرت من احتمال حدوث زلزال بنفس الشدة فى غضون أسبوع.

وأضافت أن بؤرة الزلزال فى منطقة بحيرات فوجى الخمس حول سفح جبل فوجى الشمالى كانت على عمق حوالى 19 كيلومترا.