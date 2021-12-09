صواريخ باليستية حوثية تستهدف مخيمًا للنازحين فى مأرب 

جدة - نرمين السيد - وأكدت السلطة المحلية فى المحافظة، وفقا لقناة (اليمن الإخبارية)، أن المليشيات استهدفت مخيم "الحمّة" الذى تديره منظمة الهجرة الدولية فى ضواحى مدينة مأرب بصاروخين باليستيين، موضحة أن هناك جرحى من النساء والأطفال، لكنها لم تذكر حصيلة محددة.
يشار إلى أن منظمة الهجرة تدير المخيم الذى يأوى نازحين هربوا من جحيم المعارك، التى تصاعدت خلال الأسابيع الماضية بشكل غير مسبوق ومنذ مطلع العام الجارى كثفت المليشيات الحوثية استهداف مأرب الآهلة بالسكان والنازحين، مستخدمة الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات من المدنيين فيما ندد المجتمع الدولى بتلك الهجمات، لما تحمل من مخاطر على ملايين النازحين فى المحافظة.
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