الصحف السعودية: جولة ولى العهد الخليجية لتعزيز العلاقات الاستراتيجية

جدة - نرمين السيد - تناولت الصحف السعودية، اليوم الخميس، جولة ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، لعواصم دول مجلس التعاون الخليجى ومباحثاته مع قادة الدول الشقيقة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية وآفاق التعاون والشراكة التى تجمعها لتحقيق المزيد من الإنجازات العظيمة لمستقبل واعد.





وقالت صحيفة "البلاد" فى افتتاحيتها بعنوان (مرحلة جديدة) إن الجولة هى ترجمة لتطلعات قادة وشعوب دول المجلس، والتمهيد للقمة الخليجية منتصف الشهر الجارى فى الرياض، والتى تجسد الإرادة العالية والجهود المشتركة لمسيرة المجلس فى بلوغ التكامل الاقتصادى المنشود، وهو ما تعبر عنه نتائج الزيارة لسلطنة عمان ودولة الإمارات وما يعقبها من محطات الجولة التاريخية.

ومن جهتها أكدت صحيفة "عكاظ" فى افتتاحيتها بعنوان (جولة الحصاد الإستراتيجى) أن جولة ولى العهد تعكس اهتمامًا سعوديًا بارزًا بمنظومة مجلس التعاون الخليجى، خصوصا أنها تسبق القمة الـ42 لدول الخليج العربية، التى ستكون حافلة بالعديد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تهم الشارعين الخليجى والعربى، ومن المؤكد أن حصاد الجولة الإستراتيجية الراهنة سوف ينعكس إيجابيا على أعمال القمة المرتقبة منتصف شهر ديسمبر الجارى، لاسيما فى ما يتعلق بالملفات السياسية والأمنية التى سوف تتصدر أجندتها.

وأضافت أن رفع وتيرة التعاون والتنسيق فى مجالات الأمن والدفاع والاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة والاتصالات بين دول المجلس، كانت العناوين الأبرز فى جولة ولى العهد، فضلا عن النقاش الجدى والفعال حول الملف النووى والصاروخى الإيرانى وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمى والدولى، فى ضوء عدم تحقيق مفاوضات فيينا فى جولتها السابعة أى اختراق فى هذا الملف حتى الآن، ولا يمكن لهكذا جولة إلا أن تعرج على الملف اليمنى والتصدى للمليشيا الحوثية.

وبدورها قالت صحيفة "الرياض" فى افتتاحيتها بعنوان (وحدة المصير) إن فى وقت يتزايد فيه اهتمام العالم بمنطقة الخليج العربى التى تتموضع فى أحد أكثر مواقع العالم أهمية ولفتاً للأنظار منذ منتصف القرن الماضى؛ تبدو الحاجة ملحة لإعادة بناء وتدعيم العلاقات الثنائية والجماعية بين كامل أطراف المنظومة الخليجية بعد ما مرت به من تجارب وظروف جعلت من استمراريتها موضعاً لتشكيك المتربصين.

وأضافت أن جولة ولى العهد السعودى تحمل معها آمال المنطقة وأبنائها فى تدعيم المنظومة الخليجية مع اكتمال عقدها الرابع؛ استعداداً لمرحلة جديدة تواكب مختلف المتغيرات الإقليمية والعالمية، وتفتح آفاقاً أوسع للمصالح المشتركة بين دول الخليج، وتعزز حضورها المتصاعد فى شتى الميادين، بالإضافة إلى توحيد المواقف وتنسيقها تجاه التهديدات التى تتربص بما تعيشه دول الخليج من رخاء وازدهار.

وأوضحت، أن نتائج أولى الزيارات ومستهل الجولة الخليجية تتسق مع الأهداف المرسومة لزيارة ولى العهد وهو ما يؤكده البيان السعودى - العُمانى المشترك بعد أن حمل فى طياته تباشير الانسجام والوئام فى المواقف السياسية تجاه قضايا المنطقة، وتحفيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة والسلطنة عبر تعاقدات وتفاهمات ثنائية فى القطاعين الحكومى والخاص، إضافة إلى افتتاح الطريق البرى والمنفذ الحدودى الرابط بين البلدين.