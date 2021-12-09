الجيش اليمنى يقتل 20 حوثيا خلال معارك جنوبى مأرب

جدة - نرمين السيد - وأفاد المركز الإعلامى للجيش اليمنى، وفقًا لقناة (اليمن الإخبارية) اليوم الخميس، بأن "قوات الجيش تخوض معارك متواصلة ضد مليشيا الحوثى فى مختلف جبهات القتال جنوب محافظة مأرب"، مشيرا إلى أن الكثير من جثث العناصر الحوثية لا تزال متناثرة حتى الآن فى الصحارى والجبال خلفتها قيادات المليشيات ولاذت بالفرار.

وأضاف أن الجيش والمقاومة استعادوا أسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر كانت بحوزة المليشيات.

وفى السياق ذاته، تزامنت المعارك مع قصف مدفعى مكّثف لقوات الجيش أسفر عن تدمير 5 عربات و6 أطقم بعتادها وأفرادها فى مواقع متفرقة جنوب مأرب، كما أسقطت قوات الجيش اليمنى، طائرتين مسيرتين وأعطبت خمسة أطقم قتالية للمليشيات.

ومن جانبه، أكد نائب رئيس هيئة العمليات الحربية بوزارة الدفاع اليمنية، العميد صالح العامرى، أن مليشيات الحوثى فشلت فى تحقيق أى اختراق لمواقع الجيش فى جبهات محافظة مأرب.

وأوضح أن المعركة فى الجبهات الجنوبية لمأرب تمضى حسب الخطة الاستراتيجية التى وضعتها قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، مؤكدا أن أبطال الجيش والمقاومة ماضون نحو استئصال شأفة المليشيا من كل ربوع الوطن، واستعادة مؤسسات الدولة مهما كانت التضحيات.