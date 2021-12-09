إجراء جديد من العراق بشأن الرحلات الجوية بسبب أوميكرون

جدة - نرمين السيد - وقال مدير الصحة العامة الدكتور رياض الحلفى فى تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، اليوم الخميس، إنه "لا توجد لدينا أى خطوط طيران مشتركة مع الدول الإفريقية خصوصا التى سجلت المتحور الجديد (اوميكرون) لذلك لا نتوقع صدور أى تعليمات بشأن إلغاء أو تعليق الرحلات".

وأضاف أن "الوضع فى العراق تحت السيطرة ولم نسجل أى إصابة من السلالة الجديدة"، مشيرا إلى أن الوزارة تمكنت من توفير ملايين الجرعات التى أخذت تصل إلى البلاد حاليًا بين 3-4 شحنات أسبوعيًا وتوزع فورًا بين المؤسسات الصحية فى جميع المحافظات.