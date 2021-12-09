كوبا تسجل أول إصابة بسلالة أوميكرون

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة أنباء ايه سى إن الكوبية، أنّ أحد المتعاونين الصحيين الكوبيين فى الخارج وصل إلى كوبا فى يوم 27 نوفمبر قادماً من موزمبيق، ولم تظهر عليه أى أعراض عند الوصول للبلاد.
وفى اليوم التالى، أصيب بحمى خفيفة والتهاب فى الحلق، وتوجه على الفور إلى المنطقة الصحية التابع لها فى مقاطعة بنار ديل الريو، وأجرى الاختبار السريع للكشف عن كوفيد -19 وكانت النتيجة إيجابية، ووفقاً للبروتوكول المعمول به تم إدخاله مستشفى ليون كيرفو روبيو فى المقاطعة ذاتها.
وأضافت الوكالة أنّ "معهد للطب الاستوائى فى العاصمة (هافانا) أكد أنه بعد الانتهاء من تحليل العينة تبيّن أنّ المصاب يحمل سلالة أوميكرون من فيروس كورونا".
وأشارت السلطات الصحية فى كوبا إلى أن اختبار الـ"بى سى ار" الذى أُجرى على المريض اليوم أعطى نتيجة سلبية، وأنّ المريض لا يعانى الآن من أى أعراض وتم إخراجه من المستشفى.
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