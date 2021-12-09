سعر البنزين الجديد في السعودية ديسمبر 2021 موعد اعلان شركة ارامكو للأسعار الجديدة

يبحث جميع المواطنين السعوديين في كل شهر عن موعد اعلان سعر البنزين الجديد في السعودية، حيث يرتفع الإقبال بشكل كبير على كافة المواقع الإلكترونية للبحث عن الأسعار الخاصة بالبنزين، كما تقوم شركة أرامكو المسؤولة عن عمل خطة أسعار البنزين والنفط ومشتقاته في السعودية في كل شهر ميلادي، وقد تتغير الأسعار وفقا لمجموعة من الأسباب المختلفة والتي من أبرزها، تغيير سعر برميل البنزين في السوق العالمي للنفط، وكذلك الأسباب الاقتصادية التي تؤثر سواء بالإيجاب أو بالسلب على أسعار البنزين المتنوعة، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم الأسعار الخاصة بالبنزين.

سعر البنزين الجديد في السعودية

يتم تحديد سعر البنزين الجديد في السعودية في كل شهر ميلادي عن طريق الشركة الأم “أرامكو السعودية”، ويكون ذلك في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي جديد، على أن يتم العمل بالأسعار المعلنة من قبل أرامكو في كافة محطات الوقود لفترة شهر كامل، ومن المعروف أن أسعار البنزين قد استقرت في المملكة العربية السعودية على إثر القرارات المتخذة من قبل الأمير محمد بن سلطان بن عبد العزيز، والذي أشار في هذا القرار بعدم التغيير في أسعار البنزين للمحافظة على المواطن من أجل تقليل الأعباء عليه، وتفصلنا ساعات قليلة على اعلان الاسعار الجديدة للوقود والتي سيتم طرحها في السعودية، لتبدأ جميع محطات الوقود بالعمل بها لمدة شهر ميلادي كامل.

سعر البنزين اليوم في السعودية

سبق وأن تعرفنا على موعد اعلان سعر البنزين الجديد في السعودية، حيث يتم الإعلان عن الأسعار الجديدة للبنزين يوم ١٠ من كل شهر على أن يتم الاستمرار بالعمل به لمدة شهر كامل، أما عن أسعار البنزين التي يتم العمل بها خلال الوقت الحالي في المملكة العربية السعودية، فتكون كالآتي: