العراق: تنفيذ ضربة جوية استهدفت مواقع داعش جنوب كركوك

جدة - نرمين السيد - وقال المصدر، فى تصريح اليوم الخميس، وفقًا للوكالة الوطنية العراقية، إن طيران التحالف الدولى والقوة الجوية العراقية نفذ سلسلة ضربات جوية استهدفت مواقع داعش فى مرتفعات قرع جوخ بين محافظات كركوك ونينوى وأربيل.

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