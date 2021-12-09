فرنسا تسجل 61 ألف إصابة و129 وفاة جديدة بفيروس كورونا  

جدة - نرمين السيد - وقالت الهيئة العامة للصحة فى فرنسا حسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تى فى" الإخبارية الفرنسية اليوم، إنه توجد 13 ألفًا و44 حالة إصابة بكورونا حاليًا بالمستشفيات.
وأكدت القناة، أنه منذ ظهور الوباء فى فرنسا، توفى 120 ألفًا حتى الآن وإجمالى الإصابات بلغ 8 ملايين و5 آلاف إصابة.
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