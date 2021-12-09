“نزول الدعم” متى يتم صرف حساب المواطن “الدفعة الجديدة” للمستحقين في السعودية

موعد نزول حساب المواطن، من أهم الأمور التي يبحث عنها المواطن السعودي حاليا على كافة المواقع الإلكترونية هو متى موعد نزول حساب المواطن، ويُعد حساب المواطن هو برنامج مقدم من قبل الحكومة السعودية لمساعدة المواطنين السعوديين المستحقين للدعم، وذلك من أجل مساعدة المستحق بمبلغ مالي يتم صرفه في كل شهر للمواطن محدود الدخل والذي لا يستطيع مواجهة صعاب الحياة بالشكل المطلوب، هذا ومن المقرر ان يتم صرف دفعة جديدة من هذا الدعم خلال الساعات القليلة القادمة، ومن خلال هذا المقال نرصد لكم اهم التفاصيل الخاصة بدعم حساب المواطن.

موعد نزول حساب المواطن

يلجأ المواطنين السعوديين إلى شبكات التواصل الاجتماعي لمعرفة متى موعد نزول حساب المواطن السعودي “الدفعة الجديدة”، من أجل تمكن المواطن المستحق للدعم الاستفادة من هذا الدعم المالي كل شهر، وقد قام الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن بالكشف عن تصريحات خاصة بميعاد صرف الدعم من خلال موقع التدوينات القصيرة تويتر، والذي أقر بأنه سوف يتم صرف الدعم للمستفيدين من ذلك البرنامج في الحسابات البنكية الخاصة بهم في اليوم العاشر من الشهر الميلادي في كل شهر، كما أقرت أيضا بأن ميعاد صرف حساب المواطن لشهر نوفمبر ٢٠٢١، سوف يكون بأمر الله في اليوم الخميس الموافق التاسع من ديسمبر ٢٠٢١ ميلاديا، والموافق ٥ جمادي الاول ١٤٤٣ هجريا، مع العلم أنه في حال صادف ميعاد الصرف إحدى عطلة الأسبوع فيكون الصرف في اليوم التالي، أما إن كانت العطلة يوم الجمعة فيتم صرف الدعم يوم الخميس السابق له.

شروط الحصول على حساب المواطن

تعرفنا في السابق على موعد نزول حساب المواطن من أجل الصرف دون تأخير، لكن هناك شروط حتى يستطيع المتقدم الحصول على هذا الدعم، وهذه الشروط تكمن في الآتي:

ضرورة حصول المواطن على الجنسية السعودية.

التأكد من تطبيق أي أحكام قانونية على المتقدم.

تقديم كافة المستندات الخاصة عن المتقدم للتأكد من أحقيته للدعم.

عدم سفر المتقدم لمدة عام منذ بدء تقديم الطلب على الدعم.

الا يكون المتقدم للدعم مقيد بأي وظيفة حكومية.

الآلاف من الطواطنين في المملكة السعودية بترقبون الآن موعد نزول الدعم المستحقين له على الحسابات الخاصة بهم، حيث تفصلنا فقط القليل من الساعات على الموعد الرسمي والمحدد لإيداع الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن، حيث انة من المقرر ان تبدأ الحكومة السعودية بإيداع الدعم بداية من يوم 10 ديسمبر الجاري، تابعونا لمعرفة المزيد من التفاصيل.