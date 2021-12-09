الأردن : فرصة جيدة لتساقط الثلوج هذا الشتاء

دوت الخليج :- أعلن موقع طقس العرب، عن توقعاته للحالة الجوية خلال فصل الشتاء.

وقال الموقع، إن فصل الشتاء الحالي يتميز بكثرة التقلبات والتباين في الطقس خلال العديد من الفترات مع وجود إشارات حول فترة باردة باردة جدا ونشطة يعتقد أنها منتصف الشهر المقبل.

وأضاف أن الفصل يتميز أيضا إلى نشاط كبير بشأن المرتفع الجوي السيبيري في أوقات عدة مع التأكيد على وجود فرص إحصائية جيدة لتساقط الثلوج بالمقارنة مع فصول الشتاء السابقة.

ورجح الموقع أن تكون معدلات الهطول المطرية “حول إلى أقل” من المعدلات السنوية، في حين تكون درجات الحرارة “حول إلى أبرد” من المعدلات.

وعن توقعات الشهر الحالي، قال إنه من المتوقع انتهاء الشهر بأمطار “حول إلى أقل” من المعدلات عموما وتكون درجات الحرارة “حول إلى أبرد” من المعدل، في حين فرصة تشكل السيول تكون ضعيفة تتحول إلى متوسطة منتصف الشهر، ومن ثم مرتفعة مع نهاية الشهر.

وذكر أنه لا يوجد أية فرص لتساقط الثلوج في النصف الأول من الشهر الجاري، بينما تصبح متوسطة في نهاية الشهر فوق الجبال العالية في بلاد الشام.

وعن توقعات الشهر المقبل، رجح المتوقع أن تكون الهطولات المطرية حول المعدل السنوي وتكون درجات الحرارة أبرد من الشهر الجاري بشكل ملحوظ وترتفع فرص تشكل السيول من متوسطة إلى عالية، بينما تكون فرصة تساقط الثلوج من متوسطة إلى عالية.

ولفت إلى أن 45 بالمئة من فصول الشتاء التي تتشابه مع هذا الفصل تساقطت الثلوج خلالها في مرتفعات المملكة في شهر كانون الثاني.

وعن توقعات شهر شباط، توقع أن تكون الهطولات المطرية حول إلى أقل من المعدل السنوي وتكون درجات الحرارة حول إلى أقل من المعتاد ويتميز الشهر بكثرة التقلبات الجوية، متوقعا أن تكون فرص تشكل السيول متوسطة، بينما تكون فرصة تساقط الثلوج من متوسطة إلى عالية مع الإشارة إلى أن 50 بالمئة من فصول الشتاء التي تتشابه مع هذا الفصل تساقطت الثلوج خلالها في مرتفعات المملكة في شهر شباط.