وزيرة الخارجية البريطانية تجرى محادثات مع نظيرها الأوكرانى فى لندن

وقالت تروس فى هذا الصدد: "كان من دواعى سرورى أن أرحب بوزير الخارجية دميترو كوليبا فى لندن بعد اجتماعنا المثمر الأسبوع الماضى خلال اجتماع وزراء خارجية الناتو فى لاتفيا".
وأضافت: "الوضع الذى تواجهه أوكرانيا اليوم هو الذى رأيناه مرارا من كتاب قواعد اللعبة فى الكرملين، تحاول روسيا زعزعة استقرار جيرانها الديمقراطيين فى محاولة عقيمة لفرض سيطرتها عليهم"، حسبما أورد الموقع الرسمى للحكومة البريطانية.
وأكدت تروس أن المملكة المتحدة ستواصل، جنبا إلى جنب مع شركائنا فى الناتو والأوروبيين ، دعم سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها. وقالت: "ندعو روسيا إلى تهدئة التوترات والتمسك بالتزاماتها الدولية بما فى ذلك الإبلاغ عن تحركات القوات والعودة إلى طاولة المفاوضات لإجراء محادثات جادة. إن أى توغل روسى سيكون خطأ استراتيجيا".
وتعد المحادثات بين تروس وكوليبا أول حوار استراتيجى بين المملكة المتحدة وأوكرانيا، وهو جزء من اتفاقية وقعها رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون والرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى خلال زيارته إلى لندن العام الماضى.
وتهدف المحادثات إلى تعميق العلاقات بين البلدين وتعزيز التجارة والاستثمار فى المستقبل.
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