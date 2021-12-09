شروط الحصول على قرض 60 ألف ريال من بنك التنمية.. والفئات التي يمكنها الحصول علي القرض

يقدم بنك التنمية الإجتماعية داخل المملكة العربية السعودية لكافة المواطنين تسهيلات في الحصول على تمويل (قرض 60 ألف ريال) وبدون فوائد، كما يقوم البنك بمنح الأسر التي تعاني من تعسر في الأمور المادية بتوفير فرص الحصول على التمويل وذلك كنوع من المساعدة لهم في التغلب على ظروف الحياة، كما وضع بنك التنمية الاجتماعية بعض الشروط البسيطة حتى يستطيع المواطنين الحصول على تمويل قرض 60 ألف ريال من خلال خطوات سهلة وميسرة.

الفئات التي يمكنها الحصول على القرض

أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن الفئات التي يمكنها الحصول على القرض داخل المملكة العربية السعودية وهم كالآتي:

يقوم البنك بمنح قرض 60 ألف ريال للرجال والنساء دون وجه اختلاف ولكن يشترط أن يكون الرجل متقاعد أو موظف أو لا يمتلك عمل.

يقدم البنك القرض للمرأة ولكن يجب أن تكون أرملة أو مطلقة أو تعرضت للهجر من زوجها.

يقدم البنك قرض 60 ألف ريال وذلك بحد أقصى هذا المبلغ على أن يتم سداده خلال خمس سنوات.

يقدم البنك قرض 60 ألف ريال وذلك بحد أقصى هذا المبلغ على أن يتم سداده خلال خمس سنوات. يمنح البنك القرض للأشخاص ذو الإحتياجات الخاصة.

أهم ما يميز هذا القرض المقدم من بنم التنمية الإجتماعية أن هذا القرض يمنح للمواطنين دون فرض رسوم إضافية على مبلغ القرض أو الحصول على فوائد من المواطن تسترد على مبلغ القرض.

شروط قرض آهل من بنك التنمية الاجتماعية

أعلن بنك التنمية عن الشروط الواجب توافرها قبل التقديم للحصول على قرض التمويل والذي يبلغ 60 ألف ريال وهي:

يجب أن يكون الشخص المتقدم للحصول على القرض يحمل الجنسية السعودية.

يجب أن يكون المتقدم مسجل مسبقاً داخل وزارة العمل والتنمية الإجتماعية.

يسمح للمواطن بالحصول على القرض ولكن يجب أن يكون الدخل الشهري له لا يتجاوز 10000 ريال.

يجب أن يحصل المواطن على نموذج الكفالة رقم 105 المتاح عبر الموقع الإلكتروني للبنك لإستكمال إجراءات الحصول على القرض، والجدير بالذكر أن هذا النموذج يمنح للمواطن رب الأسرة والمتقاعد.

صورة ضوئية طبق الأصل من بطاقة هوية المتقدم.

تقديم العنوان الوطني للمتقدم.

تقديم رقم حساب الايبان البنكي للمتقدم.

يتم التسجيل برقم الجوال الخاص بالمتقدم والسابق تسجيله في منصة أبشر.

الأوراق اللازمة في الحصول على القرض