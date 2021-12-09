التعريف بفرد اسره عبر منصة ابشر الكترونيا ومعرفه الشروط والمتطلبات وخطوات الوصول للخدمه

التعريف بفرد اسره عبر ابشر من اهم الخدمات التي ثار التساؤل عليها في الآونة الأخيرة من قبل المواطنين والتي جاءت من ضمن تغريده المنصة الأسبوعية. كما أعلنت عنها منصة ابشر عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي وخاصه موقع تويتر بالمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلي ذلك أيضا أعلنت المنصة الموحدة عن بعض الخدمات الجديدة التي يمكن الحصول عنها من خلال المنصة أيضا والتي تسال عنها السعوديين. والتي من أهمها اصدار سجل الأسرة للأمهات عبر ابشر الكترونيا ومعرفه الشروط وخطوات الوصول للخدمه الصحيحة. كما تم الإعلان أيضا عن الاستعلام عن صلاحيه الهوية عبر منصة ابشر الكترونيا ومعرفه الشروط وخطوات الوصول للخدمه. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمة بالتفصيل مع معرفه اهم المتطلبات والشروط التي أعلنت عنها المنصة. كما سوف نقوم بشرح طريقه الوصول للخدمه بالخطوات الصحيحة المعلن عنها.

التعريف بفرد اسره

أعلنت المنصة عن الخدمة والتي تمكن أولياء الأمور من التعريف بأحد أفراد الأسرة لديهم من الأبناء أو البنات أو الزوجة. وذلك دون الحاجة إلي مرافقتهم في الفروع والمراكز وكاله وزاره الداخلية للأحوال المدنية. كما أعلنت المنصة عن المستفيدين من الخدمة وهم المواطنين والمقيمين بالمملكة ولكن يجب توافر حسابات ابشر مسجله ومفعله بالمنصة.

شروط ومتطلبات التعريف بأفراد الأسرة

كما أعلنت المنصة عن اهم الشروط والمتطلبات التي يجب توافرها في المستفيدين لكي يتم الحصول علي الخدمة بنجاح. والتي سوف نقوم بتوضيحها لكم من خلال النقاط الأتية:

حجز موعد.

ارفاق صوره للفرد المستفيد للمطابقه.

إحضار المتطلبات للمراجعه بخدمه المواعيد.

يجب أن يكون التابعين المراد تعريفهم اكبر من 14 سنه للذكور وحتي 18 سنه أما الأنات اكبر من 14 سنه.

أن يكون مستخدم الخدمة الأب أو الأم.

لا يمكن تعريف فرد لديه هويه أو تم تعريفه سابقا.

خطوات التعريف بأفراد الأسرة

بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن طريقه وكيفيه التعريف بفرد اسره الكترونيا والتي نوضحها لكم من خلال الخطوات الأتية: