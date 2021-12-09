رابط أستمارة الشهادة الإعدادية 2022 // تعرف على أنشاء البريد الإلكتروني للطالب المطلوب للاستمارة

يترقب ملايين الطلبة في الشهادة الإعدادية تفعيل رابط أستمارة الشهادة الإعدادية، للتسجيل الإلكتروني للاستمارة قبل دخول ألامتحانات، وكانت وزارة التعليم قد أتاحت خدمة تسجيل الاستمارة إلكترونياً عبر الموقع الرسمي للوزارة، في ضوء عملية التحول الرقمي الذي تتبعه الوزارة في السنوات الأخيرة، وتحويل كافة مدخلات ومخرجات العملية التعليمية إلكترونياً، للاستفادة من البنية التكنولوجية الهائلة التي أنفقت الحكومة عليها مليارات الجنيهات خلال السنوات الماضية، وحددت وزارة التعليم مواعيد التسجيل وطريقة التسجيل وكيفية أنشاء بريد إلكتروني للطالب، الذي يمكن من خلاله تسجيل الاستمارة.

موعد تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن رابط التسجيل، سوف يتم فتحه أمام الطلاب بداية من صباح يوم الأحد القادم الموافق 2021/12/12، ويستمر التسجيل لمدة أسبوع كامل، ينتهي في يوم الإثنين الموافق 2021/12/20 من نفس الشهر، ولن يتم تمديد تلك الفترة مرة أخرى ويجب الالتزام بموعد التسجيل.

طريقة أنشاء البريد الإلكتروني الموحد على منصة office 360

متابعينا الأعزاء عبر موقعكم ثقفني، يجب العالم أنه لا يمكن تسجيل الاستمارة بدون أنشاء بريد إلكتروني للطالب، حتى يسمح له بالدخول على موقع التسجيل ولعمل بريد إلكتروني، ذالك يجب أتباع الخطوات التالية.

الدخول على الموقع الإلكتروني moe.register.emis.gov.eg. من الصفحة الرئيسية أضغط على المستطيل المسجل بداخله أنشاء بريد إلكتروني. سوف تظهر لك خانتين “حساب المعلم، وحساب الطالب” أنقر على خانة حساب الطالب. سجل الرقم القومي المكون من 14 رقم، وفي حالة أن الطالب لم يستخرج بطاقة سجل رقم شهادة الميلاد المميكنة. أضغط على مربع أنا لست رو بورت ثم كود الطالب. أنقر على خانة التحقق من البيانات وسجل البيانات المطلوبة” رقم الموبايل والبريد الإلكتروني البديل”. سوف يظهر لك الكود الموحد للطالب وكلمة السر الخاصين بك. أرجع إلي الموقع الرئيسي وأضغط تسجيل دخول من جديد عن طريق إدخال كلمة المرور.

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية

بعد أن حصلت على البريد الإلكتروني الموحد، من خلال أتباعك الخطوات السابقة عليك أتباع الخطوات التالية لتسجيل الاستمارة.