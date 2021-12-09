فرنسا: إغلاق أكثر من 3000 فصل فى المدارس الابتدائية بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال بلاكير وفقا لقناة "فرانس إنفو تى" الإخبارية اليوم ، إنه ليس من الضرورى تمديد الإجازة المدرسية بعد نهاية إجازة العام بسبب الموجة الخامسة لوباء "كوفيد -19" .

وكانت فرنسا قد سجلت 61 ألفا و340 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و129 وفاة خلال 24 ساعة، ومنذ ظهور الوباء فى فرنسا، توفى 120 ألف مواطن حتى الآن، واجمالى الإصابات بلغت 8 ملايين و5 آلاف إصابة.