الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 32 فلسطينيًا من الضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - وقال شهود عيان فى محافظة القدس، إن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة مواطنين من بلدة العيسوية خلال مداهمتها منازلهم فى البلدة، وفى محافظة الخليل داهمت قوات الاحتلال مخيم العروب واعتقلت تسعة أشخاص، وفى محافظة نابلس شمالا، اعتقلت قوات الاحتلال سبعة مواطنين فلسطينيين. وفى محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها. وسلمت قوات الاحتلال الشاب أحمد رامز برقان من مخيم الدهيشة بلاغا لمراجعة مخابراتها، فى مجمع مستوطنة "جوش عتصيون". وفى محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين أحمد جمال صوى (20 عاما)، و‫ابراهيم أيوب شلهوب.

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