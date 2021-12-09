روسيا وصربيا توقعان اتفاقية لبناء مركز للتكنولوجيا النووية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الخدمة الصحفية لوزير التنمية الابتكارية والتكنولوجية الصربى نيناد بوبوفيتش، اليوم الخميس، أن الحكومة الصربية وشركة روساتوم النووية الروسية وقعتا اتفاقية لبناء مركز للتكنولوجيا النووية فى الجمهورية.





وجاء فى البيان الذى نقلته وكالة أنباء تاس الروسية، أن "الحكومة الصربية وشركة روساتوم الحكومية وقعتا اتفاقية إطارية بشأن بناء مركز للتكنولوجيا النووية فى الجمهورية". وقع الوثيقة نيناد بوبوفيتش، الذى يعمل أيضا كرئيس للجنة الحكومية الدولية للتعاون مع روسيا ورئيس روساتوم أوفرسيز (شركة تابعة لمؤسسة روساتوم الحكومية) يفجينى باكرمانوف. وبموجب الاتفاقية الموقعة، سيتم بناء مركز للطب النووى فى منشأة السيكلوترون، على مدى السنوات الثلاث المقبلة، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية. يذكر أنه خلال زيارة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لصربيا فى 17 يناير 2019، وقع الجانبان اتفاقية حكومية دولية بشأن التعاون فى الاستخدام السلمى للطاقة النووية. كما اعتمد الجانبان بيانا مشتركا حول الشراكة الاستراتيجية بين البلدين لبناء مركز للعلوم النووية والتكنولوجيا والابتكار.

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