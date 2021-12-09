خطوات تمديد تأشيرة الزيارة العائلية عبر منصة ابشر ومعرفه الشروط وخطوات الوصول للخدمه

خطوات تمديد تأشيرة الزيارة من اهم الأسئلة التي ثار التساؤل عنها في الآونة الأخيرة من قبل المقيمين بالمملكة والتي جاءت من ضمن ألتغريده الأسبوعية لمنصة ابشر. كما أعلنت عنها المنصة عبر صفحتها الرسمية علي موقع تويتر وجميع مواقع التواصل الاجتماعي الأخري بالمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلي ذلك أيضا أعلنت المنصة الموحدة للخدمات بالمملكة عن أطلاقها لعده خدمات يمكن الحصول عليها من منصة ابشر أيضا. والتي من أهمها تسجيل المواليد عبر ابشر الكترونيا ومعرفه شروط ومتطلبات الخدمة وطريقه الوصول إليها بالخطوات. كما تم الإعلان أيضا عن التعريف بفرد اسره عبر منصة ابشر الكترونيا ومعرفه الشروط والمتطلبات وخطوات الوصول للخدمه. والآن سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمة بالتفصيل مع معرفه اهم الشروط التي أعلنت عنها المنصة. بالإضافة إلي ذلك أيضا سوف نقوم بتوضيح طريقه وكيفيه الوصول للخدمه الكترونيا بالخطوات الصحيحة من خلال هذه المقالة.

خطوات تمديد تأشيرة الزيارة

أعلنت المنصة عن الخدمة والتي تمكن الأفراد المقيمين بالمملكة السعودية من طلب تمديد تأشيرة الزيارة العائلية فقط الكترونيا بطريقه سهله وفوريه. كما أعلنت المنصة أيضا عن الرسوم المتعلقة بالخدمة وهي 100 ريال لتمديد التأشيرة. بالإضافة إلي ذلك أعلنت المنصة أيضا انه يجب توافر للمقيم حساب بمنصة ابشر ويكون مسجل ومفعل بالمنصة.

شروط تمديد تأشيرة

كما أعلنت المنصة أيضا عن اهم الشروط التي يجب توافرها في المستفيدين والتي نوضحها لكم من خلال النقاط الأتية:

يمكن تمديد التأشيرة اكثر من مره بحيث لا يتعدى المجموع سته اشهر ويستثني من ذلك السوريين.

فتره التمديد يجب أن تكون مساويه لمده التأشيرة.

المستفيد هو طالب الزيارة فقط.

يمكن التمديد قبل 6 أيام من انتهاء التأشيرة و 3 أيام من انتهائها فقط وبعد ذلك لا يمكن التمديد.

أن تكون ألتأشيرة المراد تمديدها ساريه وباقي في صلاحيتها أسبوع علي الأقل.

التأكد من عدم وجود مخالفات مروريه علي الزائر.

سريان جواز سفر الزائر وتواجده داخل المملكة السعودية.

تسديد رسوم تمديد تأشيرة الزيارة.

كيفيه تمديد تأشيرة

بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان عن طريقه وخطوات تمديد تأشيرة الزيارة الكترونيا والتي نوضحها لكم من خلال الأتي: