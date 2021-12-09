أخبار اليمن : طيران العدوان يعاود قصف صنعاء

طيران العدوان يعاود قصف صنعاءشن طيران العدوان السعودي سلسلة غارات عدوانية على أحياء سكنية اطراف العاصمة قي وقت مبكر من صباح اليوم الخميس 9 ديسمبر 2021وسمع على نطاق واسع دوي إنفجارين متتالين للغارات ، وتوقعت مصادر محلية وقوع اضرار في ممتلكات المواطنين جراء الغارات، وواصل طيران العدوان التحليق بكثافة في اجواء العاصمة صنعاء

وكان طيران العدوان استهدف في وقت سابق ورشة صيانة للسيارات تابعة للمواطن يوسف السامعي في حارة الخير جوار مستشفى السعودي الألماني بشارع الستين.

وفي محافظة مأرب شن طيران العدوان أمس 25 غارة على مديريتي الجوبة وصرواح

والى ذلك اوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن غارة على الهيئة العامة لمياه الريف بمديرية الثورة في الأمانة ما أدى تضرر منازل وممتلكات المواطنين وحدوث حالة من الفزع في أوساط الأهالي.

وأشار إلى أن الطيران استهدف بغارة شبكة الاتصالات في منطقة المحجر بمديرية همدان، وشن غارة على منطقة ضبوة بمديرية سنحان في محافظة صنعاء.

