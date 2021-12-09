طيران العدوان يعاود قصف صنعاء
شن طيران العدوان السعودي سلسلة غارات عدوانية على أحياء سكنية اطراف العاصمة قي وقت مبكر من صباح اليوم الخميس 9 ديسمبر 2021
وسمع على نطاق واسع دوي إنفجارين متتالين للغارات ، وتوقعت مصادر محلية وقوع اضرار في ممتلكات المواطنين جراء الغارات، وواصل طيران العدوان التحليق بكثافة في اجواء العاصمة صنعاء
وكان طيران العدوان استهدف في وقت سابق ورشة صيانة للسيارات تابعة للمواطن يوسف السامعي في حارة الخير جوار مستشفى السعودي الألماني بشارع الستين.
وفي محافظة مأرب شن طيران العدوان أمس 25 غارة على مديريتي الجوبة وصرواح
والى ذلك اوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن غارة على الهيئة العامة لمياه الريف بمديرية الثورة في الأمانة ما أدى تضرر منازل وممتلكات المواطنين وحدوث حالة من الفزع في أوساط الأهالي.
وأشار إلى أن الطيران استهدف بغارة شبكة الاتصالات في منطقة المحجر بمديرية همدان، وشن غارة على منطقة ضبوة بمديرية سنحان في محافظة صنعاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : طيران العدوان يعاود قصف صنعاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.