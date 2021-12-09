أخبار اليمن : أجواء شديدة البرودة في 9 محافظات يمنية

أجواء شديدة البرودة في 9 محافظات يمنيةتوقع المركز الوطني للأرصاد أجواء باردة إلى شديدة البرودة مع تكون الصقيع في معظم المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع أن تكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكر وتكوّن الصقيع على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء وأجزاء من إب، الضالع و المرتفعات الغربية للجوف ومأرب .

ومن المحتمل أن تكون الأجواء باردة في المناطق المرتفعة من محافظات تعز، لحج، أبين، شبوه و حضرموت، وباردة نسبياً إلى باردة في المناطق الصحراوية.

وحذر المركز المواطنين من التدني الحاد في درجات الحرارة الصغرى وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر، داعياً للوقاية من صدمات البرد الشديدة.

وحث المزارعين على أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية وكذلك رعاة المواشي ومربيي النحل والدواجن للحفاظ عليها من آثار البرودة الشديدة.

وأفاد المركز بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاء على النحو الآتي : عمران : -0.6 ، ذمار : -0.5 ، صنعاء : -0.2 ، إب : 6.2 ، المحويت : 7.4 ، السدة : 7.4 ، سيئون : 8.1 ، عتق 8.4 .

(سبأ)

