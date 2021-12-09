أبو الغيط يستقبل رئيس الوزراء اللبنانى.. ويؤكد دعم الجامعة العربية لبيروت

جدة - نرمين السيد - استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، نجيب ميقاتى رئيس وزراء لبنان، بمقر الأمانة العامة للجامعة، إذ تناول اللقاء تطورات الأوضاع اللبنانية والإقليمية.





وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة أن أبو الغيط أعرب خلال اللقاء عن دعم الجامعة العربية المستمر للبنان من أجل الخروج من الأزمة المستحكمة التى يعيشها، بكل ما تنطوى عليه من تبعات اقتصادية واجتماعية خطيرة يُعانى منها المواطن اللبنانى.

وأضاف أن الأمين العام للجامعة أكد الثقة فى قدرة الرئيس ميقاتى على إدارة الإصلاحات المأمولة، لما يتمتع به من حكمة وشبكة واسعة من العلاقات العربية والدولية.

ونقل المصدر عن أبو الغيط تأكيده أن تحقيق التوافق الداخلى، وإن كان مهمًا من أجل المضى قُدما فى طريق الإصلاحات لاستعادة الثقة فى الاقتصاد اللبنانى، إلا أنه لا ينبغى أن يكون نافذة لتعطيل الاجراءات الاصلاحية التى يطالب بها المجتمع اللبنانى والدولى.

وشدد أبو الغيط على أن تعزيز علاقات لبنان بمحيطه العربى يشكل جانبًا مهمًا من تجاوز التحديات التى تواجه البلاد، معربًا عن ارتياحه للتطورات الإيجابية الأخيرة التى أسهمت فى حلحلة الأزمة مع السعودية وبعض الدول الأخرى، مناشدًا كل الأطراف العربية على وجه الخصوص الوقوف إلى جوار لبنان فى هذه المرحلة الدقيقة.