مؤتمر تطبيقات الأطفال بالرياض وجوائز مقدارها يصل إلى 200 ألف ريال حيث يتم انطلاق مؤتمر تطبيقات الأطفال الأول في مدينة الرياض يومي14 – 15 ديسمبر 2021 وعلى هامشه فعاليات هاكاثون كيدزثون والذي تنظمه مؤسسة إبراهيم العضيبي الخيرية ووزارة الاتصالات السعودية ومجلس شؤون الأسرة داخل المملكة حيث قاموا بالإعلان عن المؤتمر وقيمة الجوائز التى قد تصل إلى 200 ألف ريال سعودي وأيضا الإعلان عن أهدافه المقصودة حيث أثبتت إحصاءات منظمة اليونيسيف أن ثلث أطفال العالم يستخدمون الإنترنت بينما تبلغ نسبة الأطفال في المملكة العربية السعودية حوالي 70% للأطفال ما بين سن الخامسة إلى الرابعة عشرة . أهداف مؤتمر تطبيقات الأطفال بالرياض تدور حول الاهتمام بالمحتوى الرقمي الذي يقدم للأطفال المتفاعلون مع هذا المحتوى فيعمل على إثراء المحتوى الرقمي الهادف الذي يتفاعل معه الطفل وذلك من خلال الاستعانة بالكفاءات التقنية والريادية من شباب المملكة وتحفيزهم لتقديم أفكارهم ومنتجاتهم والعمل على تحويلها بالتعاون مع الجهات الاستشارية الراعية إلى مشاريع تحمل طابع الاستدامة.

وأن يكون للأطفال المتفاعلون منصة يتم من خلالها الإعلان وسرعة انتشار التطبيقات المتميزة الموجهة للأطفال.

إضافة إلى عرض أبرز التحديات التي يواجهها الأطفال في الفضاء الرقمي مثل التحرّش والتنمّر والابتزاز والاختراق السيبراني. فعاليات مؤتمر تطبيقات الأطفال بالرياض تم الإعلان عن فعاليات المؤتمر الذي سيقام يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل لشهر ديسمبر الجاري والموافق يومى 14و15 ديسمبر2021 والتي تحتوى على تسع خطابات رسمية من متحدثين في مجال التقنية وعشر ورش عمل سوف تستهدف تنمية مهارات التقنيين الذين يتوجهون للمشاركة في المؤتمر.

شرح كامل للحضور لمعرفة مجال إعلام الطفل والإعلام الرقمي للأطفال وكيف يقوموا بإدخال اللعب في العملية التعليمية الإلكترونية وكيف يقدموا محتوى رقمي للأطفال بحيث يتطلعوا على مخاطر التكنولوجيا وما قد يتعرضوا له من تنمر أو تحرش إلكتروني.

سوف يتم التحدث في المؤتمر عن التطبيقات الإلكترونية الناجحة والتي تم إنشاؤها بواسطة شباب سعودي مثل منصة ريا وتطبيق عالم باسل بحيث يتم إعطاء الجائزة لأكثر تطبيق يقوم بتقديم محتوى مبتكر للأطفال وتشمل عملية التعليم الرقمي المستحدث. كيف يتم التسجيل في مسابقة كيدزثون بسهولة يقوم كل من الشخص بمفرده أو كفريق عمل كامل عملوا على تطوير تطبيق إلكتروني للطفل بالتنافس على الجوائز التي يقدمها المؤتمر لثلاثة من الحضور يفوزون بالجائزة على عملهم.

حيث يقوموا الأفراد بالتقديم من خلال الدخول على الموقع الرسمي لكيدزثون.

والتوجه إلى صفحة التسجيل ثم اختيار حالتك أن كنت فريق عمل كامل متعاون في فكرة أو فرد واحد تريد المشاركة في المؤتمر والحضور فيه

ثم قم بإدخال كل المعلومات الشخصية وفكرة المشروع الذي ستشارك فيه في المسابقة الرسمية داخل المؤتمر وبذلك يتم التسجيل رسميا في المؤتمر. أهداف مؤتمر تطبيقات الأطفال بالرياضفعاليات مؤتمر تطبيقات الأطفال بالرياضكيف يتم التسجيل في مسابقة كيدزثون بسهولة الوسوم

مؤتمر تطبيقات الأطفال بالرياض وجوائز مقدارها يصل إلى 200 ألف ريال حيث يتم انطلاق مؤتمر تطبيقات الأطفال الأول في مدينة الرياض يومي14 – 15 ديسمبر 2021 وعلى هامشه فعاليات هاكاثون كيدزثون والذي تنظمه مؤسسة إبراهيم العضيبي الخيرية ووزارة الاتصالات السعودية ومجلس شؤون الأسرة داخل المملكة حيث قاموا بالإعلان عن المؤتمر وقيمة الجوائز التى قد تصل إلى 200 ألف ريال سعودي وأيضا الإعلان عن أهدافه المقصودة حيث أثبتت إحصاءات منظمة اليونيسيف أن ثلث أطفال العالم يستخدمون الإنترنت بينما تبلغ نسبة الأطفال في المملكة العربية السعودية حوالي 70% للأطفال ما بين سن الخامسة إلى الرابعة عشرة . أهداف مؤتمر تطبيقات الأطفال بالرياض تدور حول الاهتمام بالمحتوى الرقمي الذي يقدم للأطفال المتفاعلون مع هذا المحتوى فيعمل على إثراء المحتوى الرقمي الهادف الذي يتفاعل معه الطفل وذلك من خلال الاستعانة بالكفاءات التقنية والريادية من شباب المملكة وتحفيزهم لتقديم أفكارهم ومنتجاتهم والعمل على تحويلها بالتعاون مع الجهات الاستشارية الراعية إلى مشاريع تحمل طابع الاستدامة.

وأن يكون للأطفال المتفاعلون منصة يتم من خلالها الإعلان وسرعة انتشار التطبيقات المتميزة الموجهة للأطفال.

إضافة إلى عرض أبرز التحديات التي يواجهها الأطفال في الفضاء الرقمي مثل التحرّش والتنمّر والابتزاز والاختراق السيبراني. فعاليات مؤتمر تطبيقات الأطفال بالرياض تم الإعلان عن فعاليات المؤتمر الذي سيقام يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل لشهر ديسمبر الجاري والموافق يومى 14و15 ديسمبر2021 والتي تحتوى على تسع خطابات رسمية من متحدثين في مجال التقنية وعشر ورش عمل سوف تستهدف تنمية مهارات التقنيين الذين يتوجهون للمشاركة في المؤتمر.

شرح كامل للحضور لمعرفة مجال إعلام الطفل والإعلام الرقمي للأطفال وكيف يقوموا بإدخال اللعب في العملية التعليمية الإلكترونية وكيف يقدموا محتوى رقمي للأطفال بحيث يتطلعوا على مخاطر التكنولوجيا وما قد يتعرضوا له من تنمر أو تحرش إلكتروني.

سوف يتم التحدث في المؤتمر عن التطبيقات الإلكترونية الناجحة والتي تم إنشاؤها بواسطة شباب سعودي مثل منصة ريا وتطبيق عالم باسل بحيث يتم إعطاء الجائزة لأكثر تطبيق يقوم بتقديم محتوى مبتكر للأطفال وتشمل عملية التعليم الرقمي المستحدث. كيف يتم التسجيل في مسابقة كيدزثون بسهولة يقوم كل من الشخص بمفرده أو كفريق عمل كامل عملوا على تطوير تطبيق إلكتروني للطفل بالتنافس على الجوائز التي يقدمها المؤتمر لثلاثة من الحضور يفوزون بالجائزة على عملهم.

حيث يقوموا الأفراد بالتقديم من خلال الدخول على الموقع الرسمي لكيدزثون.

والتوجه إلى صفحة التسجيل ثم اختيار حالتك أن كنت فريق عمل كامل متعاون في فكرة أو فرد واحد تريد المشاركة في المؤتمر والحضور فيه

ثم قم بإدخال كل المعلومات الشخصية وفكرة المشروع الذي ستشارك فيه في المسابقة الرسمية داخل المؤتمر وبذلك يتم التسجيل رسميا في المؤتمر. أهداف مؤتمر تطبيقات الأطفال بالرياضفعاليات مؤتمر تطبيقات الأطفال بالرياضكيف يتم التسجيل في مسابقة كيدزثون بسهولة

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