أخبار اليمن : شوط أول ممتع.. تقدم منتخب اليمن للناشيئن على البحرين

شوط أول ممتع.. تقدم منتخب اليمن للناشيئن على البحرينتقدم منتخب اليمن للناشئين برباعية نظيفة على نظيره البحريني في الشوط الاول من المباراة التي تجمعهما - حاليا- لحسم مصير بطاقة التأهل عن المجموعة الثالثة إلى نصف نهائي البطولة، المقادمة في مدينة الدمام السعودية .

ودخل منتخب اليمن المباراة متساويًا بالرصيد 3 نقاط مع منتخب الأردن المتصدر وبفارق أهداف (+2) للمنتخبين،

ويملك منتخب اليمن، آمالا كبيرة لبلوغ نصف النهائي بـ3 خيارات، فالفوز أو التعادل يمنحانه البطاقة الأولى مباشرة، أما الخسارة بفارق هدف قد تمنحه بطاقة التأهل المتاحة لصحاب أفضل مركز ثانٍ في المجموعات الثلاث.

وتزيد فرص عبور اليمن إلى نصف نهائي البطولة، في ظل فوزه على منتخب الأردن (3-1)، وكذلك يتفوق اليمن على منتخب البحرين الذي خسر الافتتاح أمام الأردن (0-4)، الأحد الماضي.

ودخل منتخب اليمن المباراة بصفوف مكتملة، بعدما أجرى تدريباته مساء اليوم في مدينة الدمام، بإشراف المدير الفني قيس محمد صالح ومساعده فيصل سعد ومدرب الحراس محمد درهم.

