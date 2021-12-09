السيسي يلتقي وزير الخارجية الإسرائيلي

بحث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الخميس، مع وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، في العاصمة القاهرة.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن اللقاء بين السيسي ولابيد تناول أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وأكد السيسي مواصلة مصر لجهودها لتحقيق السلام الشامل والعادل في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين ومرجعيات الشرعية الدولية، بما يحقق الأمن والاستقرار ويفتح آفاق التعاون والتنمية لكافة شعوب المنطقة.
وأشار إلى جهود القاهرة لإعادة الإعمار في قطاع غزة، فضلاً عن بذل جهود أخرى لمنع نشوب حالة التوتر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
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