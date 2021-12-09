وزيران بريطانيان يدخلان العزل الصحى

ويخضع وزير العدل البريطانى دومينيك راب ووزير النقل جرانت شابس بحسب صحيفة الجارديان البريطانية اليوم الخميس، للعزل الذاتى كإجراء وقائى، بعد أن خالطا نائب رئيس الوزراء الأسترالى بارنابى جويس، الذى ثبت إصابته بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19).
وقال المتحدث باسم دومينيك راب "إن الوزير يخضع لاختبارات كورونا، وهو يخضع حاليا للعزل الذاتى.. بينما ننتظر معرفة ما إذا كان نائب رئيس الوزراء الأسترالى لديه متحور (أوميكرون) أم لا".
وغادر جويس الذى تم تطعيمه بالكامل، المملكة المتحدة، وثبتت إصابته بـ"كوفيد-19"، بمجرد وصوله إلى العاصمة واشنطن.
وقال جويس إنه لا يعرف متى أصيب بـ"كوفيد-19" لكن المملكة المتحدة كانت مزدحمة بالأشخاص الذين يستعدون لعيد الميلاد والذهاب للتسوق".
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